'Recomendando' por ex-jogador, zagueiro do Remo coloca o Leão como 'oportunidade da vida' em 2025

O Remo inicia o ano de 2025 já com a pré-temporada em andamento e uma das novidades nos corredores do Baenão é o zagueiro Lucão, de 31 anos, que estava atuando Indonésia. O jogador foi “referendado” por Maico Gaúcho, que jogou no Leão em 2006. A nova contratação azulina coloca o Remo como “oportunidade da vida” e sabe muito bem a pressão que vai encarar.

“O Remo é a oportunidade da minha vida. Todos sabem do peso da camisa do Remo, da atmosfera que é o estádio e todo o jogador quer viver isso. Mayco Gaúcho, que jogou aqui, me recomendou o clube a cidade e espera contribuir positivamente”, falou.

O jogador falou de como foram essas primeiras semanas de treinamento e o que foi trabalhado nesses dias ao comando do técnico Rodrigo Santana.

“Já tinha ficado uma espinha dorsal, com jogadores remanescentes do acesso. O treinador deu continuidade no trabalho dele e temos dado sequencia muito na parte física, na compactação da equipe. Esse foi o primeiro momento da pré-temporada”, disse.

Já ambientado, Lucão falou de como gosta de jogar e quais as suas principais características. Para o defensor, a bola aérea é o seu forte e que aos poucos o esquema tático está sendo desenvolvido pelo treinador azulino e repassado ao elenco.

“Temos que nos adequar, queremos jogar, buscamos a titularidade todo o tempo e temos que desempenhar naquilo que temos como forte, acredito que tenho uma bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Quanto ao sistema [tático] está bem, estou me adaptando com os meus companheiros”, falou.

O jogador sabe que não terá vida fácil em Belém e terá que brigar pela titularidade na equipe. Lucão afirmou que a disputa dentro de campo será sadia e disse que é importante essa “briga” por posições para o elenco.

“É muito importante essa disputa dentro do grupo por posições, pois mantém o ritmo alto e para jogar tem que treinar e estar bem a todos os momentos. Teremos um ano muito longo, com várias competições e é preciso um grupo coeso e enxuto”, comentou.