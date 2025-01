Destaque do Remo, Jaderson fala sobre preparação azulina e projeta Série B: 'Ambição de acesso'

Após a folga da virada do ano, o Remo retornou aos treinamentos. O time azulino começa a temporada com o Parazão, mas o principal foco é a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Jaderson destacou que brigar pelo acesso é a meta do clube e que todos estão se preparando muito para isso.

"Acho que, todos os anos, o Remo tem que ser olhado de forma diferente, porque é um time grande, de torcida, que entra para lutar por títulos, disputar acesso. Este ano não vai ser diferente, vamos entrar com a ambição de acesso e título", destacou o jogador azulino.

Jaderson foi o principal jogador do Leão Azul em 2024. Na Série C, o volante fez a diferença e liderou o time na conquista do acesso. Com o ano de evolução, o atleta destacou a importância da sua passagem pela equipe para o seu amadurecimento.

"A responsabilidade aumentou, e isso é bom para mim, porque era o que eu queria desde que cheguei. O Jaderson que chegou aqui é bem diferente do desse ano, que tem mais responsabilidade e liderança dentro do clube. E nesta temporada, vou estar focado para lutar por isso", disse o volante.

Os novos contratados começaram a chegar na última quarta-feira (1º), quando Pedro Rocha desembarcou em Belém. Depois, Marcelinho, Alvariño, Reynaldo e Pedro Castro também chegaram à cidade. Na manhã desta sexta-feira (3), foi a vez dos atacantes Adaílton e Maxwell se juntarem ao elenco. Assim, com os novos companheiros, Jaderson sabe que haverá uma disputa por posição, mas não sente receio de ter a vaga ameaçada e está confiante de que seu futebol vai garantir o seu espaço.

"Os jogadores que chegam ao clube serão muito bem-vindos. São jogadores de qualidade. É uma disputa [por posição] sadia. Eu confio no meu potencial, vou brigar pela minha posição e estou muito confiante", apontou.

O Remo dá o pontapé inicial na temporada no próximo dia 18 de janeiro. A equipe azulina vai encarar o São Francisco, na primeira rodada do Parazão, no Mangueirão. O jogo será o primeiro contato oficial entre o clube e os torcedores desde a conquista do acesso em 2024.