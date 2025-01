Novo volante do Paysandu promete empenho e briga pelo acesso à Série A

O Paysandu segue treinando firme para a temporada 2025, sob o comando do técnico Márcio Fernandes, de olho principalmente na decisão da Supercopa Grão-pará, no próximo dia 12, com a Tuna Luso. Um dos atletas que vão "debutar" no desafio é o volante Matheus Vargas, de 28 anos, que já está integrado ao elenco e vem participando das atividades no CT Raul Aguilera.

Com passagens por clubes como Corinthians, Ponte Preta, Fortaleza, Atlético-GO, Sport e Juventude, além de experiências internacionais na Grécia e Tailândia, Vargas traz na bagagem uma boa versatilidade ao meio de campo bicolor. "Fico muito feliz de estar vestindo essa camisa pela primeira vez. Espero fazer boas contribuições para que, no final, nosso objetivo esteja alinhado, que é o acesso e o campeonato paraense", declarou o jogador.

A adaptação a Belém, segundo ele, tem sido positiva. "Está sendo muito boa. Tenho uns amigos aqui que me apresentaram algumas coisas da cidade. Fiquei muito feliz em conhecer Belém", afirmou Vargas, que já enfrentou o Paysandu como adversário e conhece o peso da camisa alviceleste. "E estou feliz com o que tenho visto, com o time, com a estrutura. Os colegas de trabalho me deram todo o apoio para me sentir em casa. Isso é o principal."

Como um bom volante que se preze, Matheus promete perseguir os adversários. "Muita entrega, muita raça. Sou um cara que não aceita perder em nenhum momento da partida. Espero fazer grandes partidas e ajudar o Paysandu nos objetivos.", encerra. Na temporada de 2024, Matheus Vargas disputou 12 partidas e deu duas assistências para os companheiros do Buriram United, da Tailândia, antes de se transferir ao Papão da Amazônia.