Paulinho Bóia se despede do Paysandu e diz que espera voltar ao time no futuro: 'Até logo'

O atacante Paulinho Bóia não vai seguir no Paysandu para a temporada de 2025. Na última segunda-feira (6), por meio das redes sociais, o jogador se despediu do clube bicolor após meia temporada vestindo a camisa do Papão.

"Termina meu ciclo com a camisa do Paysandu e só tenho a agradecer pela oportunidade de ter representado este clube que é tão tradicional, não apenas no futebol nortista, mas também no Brasil inteiro", disse Paulinho Bóia.

No texto, o atacante agradeceu a oportunidade e citou o ex-presidente Maurício Ettinger e o atual, Roger Aguilera, além de ter agradecido ao ex-executivo de futebol do Bicola, Ari Barros, responsável pela contratação do jogador, e os treinadores Hélio dos Anjos, que comandou o Paysandu durante boa parte do ano, e Márcio Fernandes.

Ainda na publicação, Bóia destacou o carinho por Belém e pelas pessoas da cidade, e disse que espera voltar ao clube bicolor em outro momento.

"Por fim, meu obrigado para a cidade maravilhosa que é Belém do Pará, com um povo acolhedor e uma cultura incrível que estará na minha bagagem nos próximos destinos que a vida me levar. Sem dúvidas, ficará marcada em minha carreira. Que este não seja um adeus e sim um 'até logo'. A gente se encontra!", finalizou o atacante.

Ao todo, Paulinho Bóia fez 18 jogos com a camisa do Paysandu, marcou três gols e deu duas assistências. O jogador chegou ao Papão no meio da temporada após uma rápida passagem pelo Mirassol-SP.

A contratação do jogador foi cercada de dúvidas por conta do histórico fora dos campos. Além disso, no momento da sua chegada, o Papão precisava se reinventar no campeonato. Mesmo assim, Paulinho conseguiu se encontrar da equipe bicolor e teve bons momentos no time, ajudando o Bicola a permanecer na Série B do Brasileirão.

O jogador deve voltar para o futebol português, desta vez, para jogar pelo Nacional. O atacante teve uma passagem pelo Portimonense, de Portugal, entre 2018 e 2019, após deixar o São Paulo, onde começou a carreira.

Além desses clubes, Paulinho acumula passagens pelo São Bento–SP, Juventude, América-MG, Mirassol–SP. Metalist, da Ucrânia, Kyoto Sanga, do Japão.