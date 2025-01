Paysandu anuncia a contratação do atacante paraense Rossi, ex-Vasco: 'Realizando um sonho de menino'

O Paysandu anunciou na noite desta segunda-feira (6) a contratação do atacante paraense Rossi, que estava no Vasco da Gama-RJ, sem atuar.

O jogador de 31 anos realiza o sonho de jogar no clube do coração e terá pela frente um calendário cheio, com disputas do Parazão, Copa verde, Copa do Brasil e Brasileiro da Série B.

Natural da cidade de Prainha (PA), Rossi iniciou a carreira nas categorias de base do Flamengo e também do Fluminense. Passou por vários clubes do futebol nacional como Ponte Preta-SP, Paraná-PR, Operário-PR, Goiás-GO, Chapecoense-SC Internacional-RS, Bahia-BA e Vasco, onde teve três temporadas. Jogou também fora do Brasil, no Shenzhen FC, da China, além do Al-Faisaly, da Arábia Saudita.

A contratação de Rossi é um desejo do presidente bicolor, Roger Aguilera, que assumiu a função no último dia 1. Rossi já havia manifestado que queria jogar no clube e Aguilera decidiu trazer o atleta, que fez na última temporada 22 partidas pelo Vasco, mas não balançou as redes. Em entrevista ao site oficial do Papão, Ross disse estar feliz em poder defender o seu time do coração.

“Estou muito feliz em poder jogar no maior campeão da Amazônia. Estou realizando um sonho de menino, e sem dúvida nenhuma será o maior desafio da minha carreira”, afirmou.

O presidente do Papão, Roger Aguilera, aproveitou para convocar a torcida do Paysandu para a estreia do clube no Parazão, que será no dia 19, contra o Capitão polo, no Mangueirão. O mandatário bicolor espera mais de 40 mil torcedores na estreia do Papão no Campeonato Paraense 2025.

“O Rossi É um atleta que possui currículo vitorioso, defendeu grandes equipes do país e já chega identificado com o clube pelo fato de ser da terra e declarado torcedor bicolor. Temos convicção de que nos dará o retorno esperado em campo. Desde já, aproveito para convocar a torcida a lotar o Mangueirão na estreia do Rossi, que vai ser também a nossa estreia no Parazão”, disse.

Ficha técnica

Nome: Rosicley Pereira da Silva

Nascimento: 22/04/1993

Naturalidade: Prainha (PA)

Altura: 1,70 m

Peso: 70 kg

Posição: atacante