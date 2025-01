Matheus Trindade paga R$ 250 mil para rescindir com o Paysandu e acertar com o Criciúma; entenda

O desligamento do volante Matheus Trindade do Paysandu custou R$ 250 mil. O valor, no entanto, foi pago pelo próprio atleta, segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal. Para conseguir a liberação para defender o Criciúma-SC em 2025, o jogador precisou desembolsar a quantia correspondente aos custos compensatórios.

Matheus Trindade foi contratado pelo Paysandu na metade da última temporada, com o objetivo de reforçar a equipe na disputa da Série B do Brasileirão. O atleta assinou um contrato de 18 meses com o Bicolor, que finalizaria em dezembro de 2025. O acordo indicava uma multa rescisória na casa dos milhões de reais.

No entanto, ao final de 2024, a diretoria do Papão anunciou publicamente que não gostaria de contar com o atleta para a temporada seguinte. O jogador foi ao mercado buscar uma nova equipe e encaminhou a transferência para o Criciúma-SC, rival bicolor na Série B de 2025.

Porém, ao tentar a rescisão contratual de forma amigável com o Paysandu, o clube teria cobrado R$ 250 mil como compensação. Em nota, divulgada no dia 31 de dezembro, data da rescisão, o Papão confirmou que recebeu uma "compensação financeira pela antecipação da rescisão contratual", mas não especificou valores.

Fontes dentro do clube, no entanto, divergem do posicionamento. Pessoas que participaram da negociação disseram ao Núcleo de Esportes de O Liberal que R$ 250 mil foi o custo de toda a operação financeira relacionada à rescisão, mas isso não significa, necessariamente, que a quantia foi embolsada pelo Papão.

Segundo as pessoas ouvidas pela reportagem, o jogador abriu mão da multa rescisória prevista em contrato porque foi ele quem desejou sair. Portanto, o valor de R$ 250 mil é referente às compensações burocráticas do negócio.

Sobre o atleta

Matheus tem 28 anos e é natural do Rio de Janeiro. Começou a carreira no Fluminense, mas também passou pelas categorias de base do Flamengo e do Audax-RJ. O jogador chegou a atuar no futebol indiano antes de estrear como profissional no Atlético-GO.

Com a camisa do Paysandu, Matheus entrou em campo 12 vezes, tendo conquistado três vitórias, cinco empates e quatro derrotas, e não marcou gols. O atleta chegou a ser titular em algumas partidas, mas ficou de fora das últimas rodadas da Série B.