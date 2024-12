De saída! Paysandu anuncia dispensa do volante Matheus Trindade

O Paysandu anunciou no início da tarde desta terça-feira (31) a dispensa do volante Matheus Trindade. Conforme as informações divulgadas pelo Bicola, o contrato entre o jogador e o clube foi rescindido.

O Paysandu ainda informou que o clube "recebeu uma compensação financeira pela antecipação da rescisão contratual" de Matheus Trindade.

O volante chegou no Papão no meio da temporada, sendo um dos reforços para o time bicolor na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador veio para o Bicola após uma curta passagem pelo Suwon FC, da Coreia do Sul.

Com a camisa do Paysandu, Matheus entrou em campo 12 vezes, tendo conquistado três vitórias, cinco empates e quatro derrotas, e não marcou gols. O atleta chegou a ser titular em algumas partidas, mas ficou de fora das últimas rodadas da Série B.

Matheus tem 28 anos, é natural do Rio de Janeiro. Começou a carreira no Fluminense, mas também passou pelas categorias de base do Flamengo e do Audax-RJ. O jogador chegou a atuar no futebol indiano, antes de estrear como profissional no Atlético-GO.

Trindade também tem passagens pelo Tombense, Joinville, Náutico-PE, onde viveu sua melhor fase, Brusque-SP e, por último, o Vitória-BA.

