Paysandu afirma ter pago os salários atrasados para jogadores, funcionários e comissão técnica

O Paysandu anunciou nesta segunda-feira, 30 de dezembro, que realizou o pagamento do décimo terceiro salário aos funcionários, atletas e membros da comissão técnica. A informação foi confirmada por uma fonte interna no próprio clube.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Além disso, o clube também confirmou o pagamento dos salários referentes ao mês de novembro, que estava pendente para jogadores e comissão técnica. Já os funcionários administrativos receberam seus pagamentos referentes a novembro na véspera do Natal.

Em relação às premiações em aberto, como a da Copa Verde, o jogo contra o Vila Nova pela Série B e a bonificação pela permanência na divisão, o clube informou que o pagamento será feito em quatro parcelas, a partir de janeiro.

VEJA MAIS

Nos últimos dias, o clube foi alvo de alguns protestos por parte da torcida devido aos atrasos que estariam dificultando alguns processos de renovação. Um dos boatos envolvia a contratação do goleiro Matheus Nogueira, mas na última semana o jogador assinou por quatro anos com o clube e negou que estivesse com atrasos no clube.

Com essas ações, o clube diminui suas pendências financeiras, restando apenas o pagamento dos direitos de imagem dos jogadores, que estão atrasados ​​há cinco dias. Enquanto isso, o novo elenco segue trabalhando para as competições de 2025, que começam no próximo dia 12, quando o time enfrenta a Tuna Luso na disputa da Supercopa Grão-Pará.