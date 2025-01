Ele está de volta! Paysandu acerta a contratação do meia Marlon, que estava no Guarani

A maior venda da história do Paysandu está de volta a Curuzu. A diretoria do clube bicolor anunciou na noite desta segunda-feira (6) o meia Marlon, de 27 anos, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Guarani-SP.

Marlon está de volta ao Paysandu, após ser negociado com o Gil Vicente, de Portugal, em um negócio que rendeu aos cofres do Paysandu quase R$2 milhões. O clube bicolor informou que essa foi a maior transação já feita pelo Papão em toda a sua história.

Marlon em um jogo da Série C pelo Paysandu (Jorge Luis Totti/ Paysandu)

O jogador já está em Belém, desembarcou na madrugada desta segunda e realizou testes físicos e exames médicos. Em entrevista ao site oficial do Papão, Marlon afirmou que o Paysandu foi um divisor de águas em sua carreira, que abriu portas e que está contente em retornar a Belém para defender o clube alvicleste.

“O Paysandu é o clube que me projetou no futebol, abriu portas para novos caminhos e desafios. Fui muito feliz aqui e estou muito feliz por estar de volta e encontrar o clube muito mais estruturado e agora em uma Série B. Vamos trabalhar muito para conquistar tudo aquilo que o Paysandu traçou para 2025”, afirmou.

No período em que defendeu o Paysandu entre 2021 e 2024, Marlon fez 90 jogos com a camisa bicolor e fez 25 gols, além de ter conquistado o título da Copa Verde e também do Campeonato Paraense. A sua passagem pelo Gil Vicente foi breve, foram 27 jogos, nenhum gol marcado e zero assistências. Já na última temporada defendeu o Guarani-SP, foram 31 partidas, um gol e uma assistência, porém, o clube de Campinas (SP) acabou sendo rebaixado para a Série C.