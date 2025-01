Atacante Borasi explica possível renovação com o Paysandu: 'O clube vai falar'

Aos 27 anos e com contrato até a metade do ano com o Paysandu, o atacante argentino Benjamín Borasi vive a expectativa de mais uma temporada no Papão. O jogador acredita em um vínculo maior com o clube paraense e disse estar ansioso para estreia na temporada 2025, contra a Tuna, valendo o título da Supercopa Grão-Pará, que será no próximo domingo (12), às 17h, no Mangueirão.

"É lindo já começar o ano assim [com jogo valendo título]. Queremos iniciar a temporada com o pé direito. Isso ainda não tinha acontecido comigo [do primeiro jogo do ano valer título], mas será bom para todo mundo", disse.

Com 16 partidas na Série B de 2024, Borasi disse que pretende ficar no Paysandu por mais tempo. O jogador, que pertence ao Sarmiento de Junín, da Argentina, afirmou que o clube irá se pronunciar sobre o assunto em breve.

"Minha família está feliz pelo ano que fiz e agora que eu tenho um ano melhor. Pode acontecer [do contrato ser prolongado], ainda não falei nada, mas tenho certeza e o clube vai falar e vai dar certo", comentou.

Foco na Supercopa Grão-Pará

Borasi retornou das férias querendo jogo. O atleta afirmou que está em boas condições e que quer estar em campo contra a Tuna, pela final da Supercopa Grão-Pará.

"Estamos trabalhando, já sabia que teria que me entregar 100% ao chegar aqui, mas estou bem, me sinto bem e quero jogar de qualquer jeito. Já falei com o professor que quero estar em campo", falou.

O argentino fez um balanço da primeira passagem pelo Paysandu na Série B e comentou sobre o carinho que recebeu dos torcedores, além do elenco e da turma que faz o dia a dia do clube.

"Foi muito bom [jogar no Paysandu]. Estava sem jogar há quase três meses e isso para um jogador é difícil. E chegar em um clube que o time e a torcida te abrace é muito bom. Se entregar em campo, ajudar o clube a sair da situação que estava é válido e foi um bom ano", finalizou.