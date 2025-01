Belém se consolida como referência nacional e internacional para eventos de grande porte

A capital paraense vive um momento único de transformação e visibilidade no cenário global. Preparando-se para sediar a COP 30 em 2025 — evento que já tem movimentado sua infraestrutura e consolidando a cidade como destino estratégico para eventos de grande porte —, Belém recebeu, em 2024, iniciativas como o Festival LED - Luz na Educação, reforçando o potencial da capital para muito além do turismo.

Para Cristovam Ferrara, diretor de Valor Social da Globo, a experiência com o Festival LED em Belém foi marcante e reveladora.

“A primeira edição foi um sucesso. Encontramos uma demanda incrível por esse tipo de evento, especialmente entre educadores, que são nosso principal público. Belém proporcionou o ambiente ideal para discutir uma educação que vai além da sala de aula, conectando-se com a cultura, as artes e até a gastronomia local”, afirma.

O LED, que mistura palestras, oficinas e apresentações culturais, já tem retorno garantido à capital paraense em 2025, aproveitando o contexto da COP 30 para ampliar seu impacto.

A infraestrutura da cidade desempenha um papel central nesse novo protagonismo. O Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia e a Estação das Docas são dois importantes pólos de eventos em Belém. Em 2024, o Hangar recebeu 112 grandes eventos, enquanto a Estação das Docas sediou 103. Segundo Ruan Rocha, diretor-presidente da Organização Social Pará 2000, a versatilidade e modernidade desses espaços são determinantes. “O Hangar é um dos centros mais completos do Brasil, com capacidade para eventos simultâneos e tecnologias de última geração. Já a Estação das Docas combina história, cultura e infraestrutura, oferecendo uma experiência única tanto para participantes quanto para turistas”, destaca.

De acordo com a OS Pará 2000, o Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia é um dos espaços mais completos do Brasil em termos de infraestrutura (Augusto Miranda / Agência Pará)

Além da agenda de eventos, a preparação para a COP 30 traz um legado significativo para a cidade. Obras de melhoria urbana e reformas nos principais espaços de convenções estão previstas para 2025, incluindo a ampliação do Hangar e a modernização completa da Estação das Docas, que já iniciou a atualização de seus sistemas de refrigeração e elétrica. Rocha enfatiza que esses investimentos vão muito além da realização do evento climático. “A COP 30 é apenas o começo. Belém tem potencial para se manter no centro das atenções globais, consolidando-se como um polo para negócios, turismo e eventos de impacto cultural e social.”

Turismo, negócios e sustentabilidade

A presença de eventos desse porte também atrai olhares para o turismo e a economia criativa. A Pará 2000, responsável pela gestão do Hangar e da Estação, tem como pilar a promoção do estado como destino estratégico para negócios e cultura. De acordo com Rocha, cada evento realizado contribui para fortalecer o turismo e gerar emprego e renda, ao mesmo tempo em que posiciona Belém no mapa global de eventos.

O futuro, no entanto, exige planejamento contínuo e inovação. Além dos preparativos para a COP 30, organizadores e gestores locais já discutem novas formas de atrair projetos para os próximos anos, aproveitando o crescente interesse pela Amazônia e sua relevância para questões ambientais e sociais. Ferrara reforça o compromisso da Globo de manter eventos como o Festival LED em Belém anualmente, mesmo após a realização da COP 30. “A cidade não é apenas um cenário; ela é parte da narrativa. Belém tem tudo o que precisamos para conectar educação, cultura e sustentabilidade de uma forma que inspire o Brasil e o mundo”, conclui.