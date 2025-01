Lembra deles? Campeões com o Remo, volante e ex-lateral defendem o Santa Rosa no Parazão 2025

O Campeonato Paraense de 2025 inicia no próximo dia 18 e 12 clubes estão na disputa pelo título do maior campeonato estadual do Norte do país. Uma das equipes do Parazão é o Santa Rosa, equipe centenária, de Icoaraci, Distrito de Belém, mas que irá mandar seus jogos em Ipixuna (PA). O Macaco-Prego possui no seu elenco e comissão técnica, um jogador e um ex-atleta bem conhecidos pelos torcedores do Remo. Os dois terão pela primeira vez a oportunidade de enfrentar o Leão azul, o clube de seus corações e falaram das expectativas, sonhos, objetivos e as resenhas dos tempos em que atuavam com a camisa azulina.

O Parazão está bem próximo e as equipes já reforçaram seus elencos buscando a conquista da Taça Estrela do Norte, além das vagas na Copa do Brasil e disputas da Série D de 2026. O Santa Rosa investiu dentro e fora das quatro linhas, contratando o volante Warian Santos, o “Ameixa”, ex-Corinthians e Remo e que defenderá as cores do Macaco-Prego em 2025. Fora das quatro linhas, a equipe de Icoaraci fechou com o auxiliar técnico Levy, que por muito tempo defendeu as cores do Remo. Os dois jogaram juntos no Leão nas temporadas de 2014 e 2015, até a saída de Ameixa para o para o Corinthians.

Em conversa com a equipe de O Liberal, Ameixa, uma das principais promessas do futebol paraense, citou o retorno ao Estado e a convivência com Levy, com quem trabalhou e sente muito carinho.

“Muito feliz em retornar ao futebol paraense, onde fui muito feliz. Espero ser muito feliz no Santa Rosa e conquistar os objetivos do clube. O que nos move são os desafios são as metas que colocamos em nossa vida. O Campeonato paraense e o Santa Rosa são um desafio para mim, que tenho metas que quero alcançar aqui no Pará.

Ameixa jogou no Remo e no Corinthians e hoje atua no Santinha (Divulgação / Santa Rosa)

Estar ao lado de um amigo, que o ajudou na transição da base para o profissional. Ameixa relembrou títulos e disse que Levy é um cara que possui como espelho na carreira.

“Fomos campeões juntos em 2014 e 2015. Falar do Levy é fácil, era um espelho para galera da base que subia naquela época, pois ele fez a mesma transição que eu fiz na base para o profissional. Eu era muito novo então ele era um espelho para mim. Me sinto feliz em estar trabalhado com ele de novo, pois é bom estar do lado de pessoas vencedoras”, falou.

Ameixa e Levy defendem o Santa Rosa neste Parazão (Divulgação / Santa Rosa)

Por outro lado, Levy, que possui um Instituto com o seu nome, volta a trabalhar com o futebol, dessa vez como auxiliar técnico. O ex-jogador decidiu atender aos pedidos dos dirigentes do Santinha para o Parazão e falou do novo momento na carreira.

“A minha ida ao Santa Rosa se deu com um convite feito pelas três pessoas que fazem parte da instituição, o Emerson, David e o Roma. Eles acreditam que posso ajudá-los fora de campo, assim como ajudei eles dentro de campo. Não acho difícil [esse novo momento], encaro com muita naturalidade, mesmo sabendo que existe pressão e uma série de outros desafios”, comentou.

Pedro Levy citou seu trabalho no Santa, como ele deve utilizar a psicologia a favor dos atletas e de como isso pode ser benéfico para o ambiente do futebol, além de levar sua experiência aos jogadores.

“Por ter experiência como atleta profissional por 20 anos, entendo perfeitamente quais os traumas e medos que mais o atormentam. Meu trabalho será direcionar alguns atletas para que possam performar em seu máximo nível, o que chamo de método C.F.C.T (Causa, Ferida, Cura e Trasbordo). Quando indentificarmos isso partiremos para outro método chamado E. D. R. R. (Estímulo, Desejo, Resposta e Recompensa). É um trabalho que não se restringe ao futebol”, falou.

Legenda (Divulgação / Santa Rosa)

Agora auxiliar técnico, Levy relembrou as resenhas, conversas e situações vividas ao lado de Ameixa, na época em que jogaram juntos defendendo o Remo.

“Tenho respeito por todos os jogadores do elenco. Em relação ao Ameixa jogamos juntos fomos campeões. Minha relação com ele tem sido muito bem profissional e de respeito e sim, lembramos de alguns fatos que vivemos no Remo e damos gargalhadas com as resenhas e histórias dos bastidores”, disse.

O Santa Rosa está no grupo C do Campeonato Paraense ao lado da Tuna Luso, Águia de Marabá e Capitão Poço. O Santainha estreia no Parazão no dia 19 de janeiro, às 10h, em Ipixuna do Pará (PA) diante do Independente de Tucuruí.