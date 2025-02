Flávio Garcia comenta eliminação do Remo na Copa Verde: 'Levantar a cabeça'

O Remo foi eliminado da Copa Verde na noite desta quinta-feira (06), após empate por 1 a 1 com o São Raimundo, seguido de derrota nos pênaltis por 4 a 3, em jogo disputado no Baenão, com portões fechados por conta de uma punição ao clube. O auxiliar Flávio Garcia, que comandou a equipe na ausência de Rodrigo Santana, suspenso, falou com a imprensa e analisou o desempenho da equipe.

Garcia destacou que o Remo teve o controle do jogo, mas a expulsão de Jaderson, considerada injusta por ele, alterou o planejamento da equipe. “Infelizmente o Jaderson foi expulso. O primeiro cartão que ele levou achei injusto, e isso alterou muito nosso jogo. Tivemos que esperar mais o São Raimundo, jogar mais um pouco no erro deles", explicou o auxiliar.

Após a expulsão, o Remo se viu em desvantagem numérica e teve que adotar uma postura mais defensiva. No entanto, Garcia afirmou que a equipe conseguiu criar mais chances após a entrada de Guty, o que aumentou o volume de jogo. “Quando o Guty entrou, começamos a jogar. Tivemos mais chances, mais volume de jogo", afirmou.

O auxiliar técnico também comentou sobre a ausência de Dodô, jogador fundamental na criação de jogadas do time. “A ausência do Dodô muda a característica do time. Vamos trabalhar muito forte pra conseguir substituir isso. A gente vai trabalhar para criar alternativas e melhorar esse problema da criação por dentro, que hoje vacilamos”, disse Flávio Garcia.

Apesar da eliminação precoce, que marcou a primeira vez que o Remo não passou da primeira fase na competição, o auxiliar manteve a confiança na equipe. "Temos que levantar a cabeça, manter a liderança do Paraense, lembrar que continuamos invictos na temporada", ressaltou.

Flávio também lamentou a ausência da torcida no estádio. “A torcida fez falta, na parte de concentração é diferente, eles nos apoiam sempre", disse. Ele também fez um alerta para o próximo desafio, que será contra a Tuna, no próximo domingo (9), e demonstrou confiança de que o time pode seguir em frente.

"Agora é juntar a rapaziada, mostrar que não está tudo perdido. Domingo temos jogo dificilíssimo, mas tenho certeza que daqui é pra cima", concluiu.