Remo perde nas penalidades e dá adeus à Copa Verde

Deu zebra no Baenão. O São Raimundo surpreendeu ao eliminar o Remo nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, se classificando para as quartas de final da Copa Verde. O time de Roraima abriu o placar com Belão logo aos 17 minutos, mas o Remo empatou cinco minutos depois, com Adaílton cobrando pênalti. Com um a menos após a expulsão de Jaderson, o Leão adotou postura defensiva em boa parte do jogo e a decisão foi para os pênaltis. Equipe azulina foi eliminada logo na primeira fase da competição.

O Remo jogou com o Baenão de portões fechados e sem o técnico Rodrigo Santana, suspenso. Com o auxiliar técnico Flávio Garcia à beira de campo, nos primeiros 15 minutos o Remo tomou a iniciativa da partida, concentrando suas jogadas pelas pontas e buscando cruzamentos na área. Contudo, o São Raimundo surpreendeu ao abrir o placar com um gol de Belão após um belo chute de fora da área. A bola pegou efeito e enganou o goleiro Marcelo Rangel. O goleiro azulino chegou a espalmar a bola, mas para dentro do gol.

Após o gol sofrido, o Remo reagiu. Ytalo teve boa chance de empatar, mas a defesa do São Raimundo conseguiu interceptar. Aos 25 minutos, Pedro Castro fez ótimo lançamento para Marcelinho, que foi interceptado com a mão por um defensor do São Raimundo dentro da área. O árbitro marcou pênalti. Adaílton converteu com frieza, empatando a partida e anotando seu terceiro gol pelo Remo.

O gol pareceu motivar ainda mais o time azulino, que seguiu pressionando a equipe de Roraima. Castro experimentou de fora da área e quase marcou com um chute perigoso. Logo em seguida Maxwell teve uma chance de cabecear e a bola passou perto da meta do São Raimundo.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, quando a virada parecia próxima, uma jogada de Jaderson, que já havia recebido cartão amarelo no início do jogo, chegou atrasado num lance e foi expulso. A expulsão motivou o São Raimundo, que passou a pressionar o Leão até o final do primeiro tempo.

(Wagner Santana/O Liberal)

2º Tempo

Na segunda etapa, o Remo adotou uma postura defensiva e apostou nos contra-ataques, mas não levou perigo ao adversário. O São Raimundo passou a pressionar e chegou com perigo logo no início, mas o Remo mostrou cansaço aos 15 minutos. O técnico fez substituições, com Felipe Vizeu e Pavani entrando, e a equipe conseguiu criar boas jogadas. Aos 25 minutos, Klaus substituiu Sávio e o time azulino ficou mais compacto na defesa, buscando o segundo gol.

A estratégia foi eficaz e o Remo segurou a bola, criando oportunidades. Aos 33 minutos, Guty avançou e sofreu a expulsão de Guilherme Bazílio, mas a cobrança de falta de Pedro Castro foi por cima. Guty quase virou o jogo logo após, com um forte chute de fora da área defendido por Carlão. O jogo seguiu sem gols e foi decidido nos pênaltis. Pavani e Felipe Vizeu perderam as duas primeiras cobranças azulinas, complicando a sequência. Marcelo Rangel chegou a defender uma cobrança, mas o atacante Raí converteu a última cobrança do time roraimense e sacramentou a eliminação do Leão.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Baenão

Data: 06.02.2025

Horário: 20h

Árbitro: Rafael Odilio Ramos dos Santos (MT)

Auxiliares: Gislan Antonio Garcia da Silva (MT) e Gustavo Anibal Silva Ribeiro Taques (MT)

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (PA)

Cartão amarelo: Jaderson (Remo), Guigui (São Raimundo), Pavani (Remo), Guilherme Bazílio (São Raimundo),

Cartão Vermelho: Jaderson (Remo) e Guilherme Bazílio (São Raimundo)

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Dener (Pavani); Rafael Castro, Ivan Alvariño; Sávio (Klaus), Pedro Castro, Jaderson; Maxwell (Guty), Adaílton (Reynaldo), Ytalo (Felipe Vizeu)

São Raimundo: Carlos Henrique; Guigui, Vera Cruz, Guilherme Bazão e Maicon; Ygor (Rian), Belão, Raílson (Jeff Silva) e Marcos (Wendell); Guilherme (Raí). Técnico: Chiquinho Viana