Sem torcida e no Baenão, Remo estreia na Copa Vende 2025 contra o São Raimundo-RR

O Remo inicia na noite de hoje (6) a busca pelo bicampeonato da Copa Verde. O Leão Azul paraenses estreia na competição diante do São Raimundo-RR, às 20h, no Estádio Baenão, sem a presença da torcida, já que o Remo terá que cumprir o primeiro, dos três jogos de punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), ainda no ano passado.

A equipe azulina volta a campo após o empate em 2 a 2 contra o Capitão Poço, pelo Parazão, em uma partida que ficou marcada pelas chances perdidas pelo Leão. O Time de Periça “troca o chip” e pensa na Copa Verde, no confronto de estreia nas oitavas de final, diante do São Raimundo-RR. Para este jogo o técnico Rodrigo Santana deve entrar com alguns titulares, assim como ocorreu contra o Capitão Poço, na última segunda-feira (3). Felipe Vizeu e Pedro Rocha, devem iniciar a partida novamente. No gol Léo Lang deve ser mantido como titular, no posto de Marcelo Rangel, que faz um trabalho específico de carga no NASP.

Eficiente

O clube azulino quer ser eficiente diante do São Raimundo, já que na última partida, a equipe desperdiçou diversas chances de gols, que no final custaram o empate contra o Capitão Poço. O técnico Rodrigo Santana, disse em entrevista após o empate, que ficou um gosto amargo o resultado, principalmente pelo que o time criou em campo e reafirmou que é necessário ser eficiente nas finalizações

“[Ficou] um gosto amargo pelo que a equipe construiu no jogo. Tivemos um grande domínio, criamos chances, mas futebol é isso”, comentou.

Mundão

Diferente do São Francisco, o Remo entra somente nas oitavas de finais da Copa Verde, porém, o clube vai entrar em uma maratona de jogos e é necessário fazer com que o grupo seja “rodado” nas competições. Já p adversário do Leão, o São Raimundo, chega a Belém com dois desfalques. Com 25 jogadores relacionados, o clube não terá os atacantes Yan e Fabrício Kanté. A equipe do São Raimundo chega ao confronto após golear e eliminar o Trem-AP, na pré-Copa verde. O técnico Chiquinho Viana citou os desfalques e prega respeito ao Remo.

“A gente vai encarar uma equipe muito forte, que vem evoluindo, e temos muito respeito por eles. Vamos fazer um grande jogo, mas precisando adaptar o esquema tático por conta dos desfalques. Tivemos que tomar algumas decisões para que pudéssemos ter um restante de temporada com eles, porque vai que eles estouram hoje e você correria risco de perder eles para outras competições. Mas estamos prontos”, disse Chiquinho Viana, técnico da equipe do São Raimundo, ao site GE Roraima.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Baenão

Data: 06.02.2025

Horário: 20h

Árbitro: Rafael Odilio Ramos dos Santos (MT)

Auxiliares: Gislan Antonio Garcia da Silva (MT) e Gustavo Anibal Silva Ribeiro Taques (MT)

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (PA)

Remo: Léo Lang (Marcelo Rangel); Marcelinho, Reynaldo (Sávio), Lucão, Ivan Alvariño (Rafael castro); Edson Kauã (Ytalo), Jaderson, Pavani; Dodô, Pedro Rocha (Maxwell) e Felipe Vizeu. Técnico: Rodrigo Santana

São Raimundo: Carlos Henrique; Guigui, Vera Cruz, Guilherme Pereira e Maicon; Ygor, Belão e Marcos; Lucas, Kante e Luã. Técnico: Chiquinho Viana