Tuna inicia venda de ingressos para clássico com Remo com promoção; confira

Neste domingo o Mangueirão recebe mais um clássico do futebol Paraense. Remo e Tuna Luso se enfrentam às 18h em partida válida pela quinta rodada da primeira fase do Parazão. Para a partida, a Tuna que será mandante, iniciou a venda de ingressos com lotes promocionais. A promoção segue até esta sexta-feira (7).

Confira os valores:

Torcida da Tuna Luso (Lado B):

Cadeira Lado B promocional (até 07/02)

R$ 30

Cadeira Lado B (a partir de 08/02)

R$ 40

Cadeira Lado B meia-entrada

R$ 20

Gratuidades (Idosos e PCD’s): Até 07/02 na Sede da Tuna;

Crianças de 0 a 12 anos incompletos: retirada dos ingressos no sábado 08/02, na bilheteria do Estádio Souza, de 09 às 12h.

Torcida do Remo (Lado A)

Arquibancada A1, A2 ou A3: R$ 30,00 (promocional);

Cadeira A1, A2 ou A3: R$ 60,00 (promocional).

Os ingressos estão à venda na sede da Tuna e também pela internet.

O Leão Azul busca manter a invencibilidade e garantir a liderança da competição por mais uma rodada. Já a Águia Guerreira busca a segunda vitória consecutiva para avançar na tabela do campeonato paraense.

Tuna Luso e Remo se reencontram pelo Campeonato Paraense, quase um ano após os confrontos na semifinal do estadual do ano passado, quando o Leão obteve a vitória. No entanto, no último duelo entre as equipes, realizado na primeira fase de 2024, a Águia Guerreira saiu vitoriosa, derrotando o Remo por 3 a 2 no estádio Baenão.



*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)