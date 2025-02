Tuna confirma mudanças no horário e local do jogo contra o Remo no Parazão

O clássico paraense entre Tuna Luso e Remo, válido pela quinta rodada do Parazão teve o horário e local confirmados. Conforme informações divulgadas pela Águia do Souza, o duelo será realizado no estádio Mangueirão, às 18h, no próximo domingo (9).

O Núcleo de Esportes de OLiberal já havia informado da possibilidade mudanças para o confronto. A data do jogo já havia sido divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), no entanto, o horário e o local da disputa ainda eram uma questão. A Tuna, que tem o mando de campo na partida, queria que o confronto ocorresse no estádio do Souza, no domingo à tarde.

Contudo, segundo a assessoria da Tuna, por conta de demandas da empresa detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Paraense, as mudanças foram confirmadas pela FPF. A venda de ingressos deve abrir em breve.

"A Tuna Luso Brasileira informa que a partida contra o Clube do Remo, válida pela 5ª rodada do Campeonato Paraense, será realizada neste domingo (9), às 18h, no Mangueirão. O jogo será neste horário em razão da transmissão da partida por parte da detentora dos direitos de transmissão. Informações sobre ingressos e outros detalhes do serviço de jogo serão divulgadas nesta quarta-feira (5)", informou o clube.

Durante essa semana, o assunto foi bastante comentado pela indefinição. Vinícius Pacheco, executivo de futebol da Águia do Souza, havia declarado a preferência do clube cruzmaltino por mandar o jogo no Souza por conta das despesas operacionais no Mangueirão.

Atualmente, a Tuna é quinta colocada na tabela do Campeonato Paraense, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Já o Remo é o líder da disputa, com 10 pontos. O Leão Azul soma três vitórias e um empate no Parazão.

Vale destaca que, antes do clássico com a Águia Guerreira, o Leão Azul tem seu primeiro compromisso na Copa Verde. Nesta quinta-feira (6), o clube enfrenta o São Raimundo, no Mangueirão, às 20h. O duelo é válido pelas oitavas de final do torneio.