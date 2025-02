Tuna quer clássico contra o Remo no Souza no domingo (9); saiba detalhes

Segundo Vinícius Pacheco, diretor-executivo de futebol da Tuna, o clube tem a intenção de realizar o clássico contra o Clube do Remo no Souza, às 16h de domingo (9), respeitando o intervalo de descanso previsto no regulamento em relação ao último jogo do adversário.

A partida já tem data prevista pela Federação Paraense de Futebol (FPF), no entanto, o local e o horário da partida ainda não foram confirmados oficialmente. A Tuna Luso Brasileira se posicionou sobre a escolha do mando de campo e indicou a preferência pelo Estádio Francisco Vasques, o Souza.

Ele explicou que a escolha se deve ao alto custo operacional para um jogo desse porte e à baixa adesão da torcida visitante nos jogos em que a Tuna é mandante no Mangueirão. “A opção pelo Souza se deve à alta despesa operacional, além da baixa adesão do público da torcida visitante”, afirmou.

A definição oficial sobre local e horário do confronto deve ser divulgada pela FPF nos próximos dias.

Este será o primeiro clássico do Remo na temporada. Já a Tuna, que busca somar pontos importantes na competição, vê a partida como um desafio dentro de sua estratégia para o Parazão.

Outra mudança na tabela da quinta rodada do estadual envolve o confronto entre Bragantino e Paysandu. O jogo, que inicialmente estava programado para sábado (8), foi transferido para domingo (9).

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)