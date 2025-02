Veja os times que são destaques positivos e negativos até a metade da 1ª fase do Parazão

Antes do início do Parazão 2025, o Núcleo de Esportes de O Liberal fez uma análise detalhada com as expectativas de alguns clubes do estado para a competição. Com o fim da quarta rodada, confira quais times estão se saindo melhor ou pior segundo as projeções feitas pela equipe.

Remo e Paysandu

O Remo lidera com 10 pontos, resultado de três vitórias e um empate, enquanto o Paysandu segue na segunda posição com 9 pontos, provenientes de três vitórias e uma derrota. Ambos tropeçaram na quarta rodada contra Capitão Poço e Santa Rosa, respectivamente. O time Bicolor, considerado favorito ao título nas análises do Núcleo, foi derrotado na última partida por 2 a 1, deixando a liderança da competição escapar.

Bragantino

O Bragantino é uma das surpresas da competição até o momento. Com três vitórias e uma derrota em quatro jogos, o clube vai assegurando a terceira colocação na tabela do Parazão e se destaca para tentar voltar ao cenário nacional após cinco anos de ausência.

Santa Rosa

As projeções iniciais indicavam que o Santa Rosa iria brigar pela classificação ao mata-mata. O clube não conseguiu pontuar nas primeiras rodadas, a vitória sobre o Paysandu no último domingo afastou o Santinha da zona de rebaixamento da competição, porém, o time continua longe das expectativas para o ano de 2025.

Caeté e Castanhal

Por outro lado, o desempenho do Caeté e do Castanhal está aquém das projeções. O Caeté, que tinha expectativas de brigar por uma vaga nas competições nacionais, acumula resultados negativos e ainda não conseguiu engrenar na competição. O Castanhal, conhecido por seu histórico recente de boas campanhas, também enfrenta dificuldades, porém, faz uma campanha segura para garantir a classificação para a próxima fase da competição.

São Francisco e Capitão Poço

Na parte inferior da tabela, times como São Francisco e Capitão Poço continuam lutando contra o rebaixamento. Ambos enfrentam dificuldades em apresentar regularidade e somar pontos, confirmando as projeções de briga para permanecer na elite do futebol paraense.

A competição segue aberta, e as próximas rodadas serão decisivas para confirmar ou alterar essas tendências.

Veja a classificação do Parazão 2025:

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)