Clássico entre Tuna e Remo pode ter local e horário alterados pela FPF; decisão sai nesta terça (4)

O clássico entre Remo e Tuna Luso, marcado para o próximo domingo (9) pode ter local e horário alterados pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Conforme apurado pelo Núcleo de Esportes do Grupo Liberal, uma decisão oficial sobre o assunto deve ser divulgada na tarde desta quarta-feira (4).

Na segunda-feira (3) o diretor-executivo de futebol da Tuna, Vinicius Pacheco, confirmou a realização da partida para domingo a tarde. A preferência do clube é que o jogo seja realizado no estádio Francisco Vasques, o Souza.

O Remo fará sua estreia em clássicos nesta temporada, enquanto a Tuna, em busca de pontos essenciais na competição, encara o confronto como um desafio estratégico para o Parazão.

Os clubes estão em diferentes situações na tabela do Parazão 2025. O Leão Azul lidera o campeonato e segue invicto apesar do tropeço diante do lanterna da competição, Capitão Poço, na segunda-feira. Já a Águia Guerreira ocupa a quinta colocação da tabela, mas vem de vitória sobre o Cametá por 3 a 0 na última rodada. Os resultados mantêm o time azulino na liderança da competição com três vitórias e um empate em quatro partidas.

A quarta rodada do Parazão foi marcada também pelo tropeço do Paysandu diante do Santa Rosa. O Bicola foi derrotado por uma virada de 2 a 1, perdendo a invencibilidade e a liderança. Essa foi a primeira vez em três anos que ambos os times de Belém tropeçaram na mesma rodada.

