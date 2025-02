Porto Velho-RO segue invicto contra times do Pará em torneios nacionais

O Porto Velho-RO foi eliminado da Copa Verde 2025 na última quarta-feira (5), após ser derrotado pelo Paysandu nas disputas de pênaltis pelo placar de 4 a 2, na Curuzu, em Belém. A partida, válida pelas oitavas de final do torneio, terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal, mantendo o bom retrospecto da equipe rondoniense contra times do Pará.

Essa foi a segunda vez que o Porto Velho enfrentou um clube paraense em competições oficiais. Em 2024, pela primeira fase da Copa do Brasil, o time venceu o Remo por 1 a 0, no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho (RO). Com isso, o clube segue sem ser derrotado no tempo normal contra adversários do estado.

Esses resultados demonstram que, embora o Porto Velho tenha sido eliminado pelo Paysandu, a equipe mantém um bom retrospecto contra times paraenses, não sendo derrotada no tempo regulamentar em suas últimas partidas.

VEJA MAIS

O Paysandu, atual campeão da Copa Verde, agora avança às quartas de final e segue na busca pelo quinto título do torneio. Já o Porto Velho encerra sua participação na competição, mas reforça sua capacidade de competir em nível regional.

O próximo compromisso do Paysandu é no Campeonato Paraense. Após a derrota para o Santa Rosa, na quarta rodada, o Bicola tentará se recuperar diante do Bragantino, no domingo (9), às 15h30, no Estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA).

Já o Porto Velho enfrenta o Vilhena-RO, no mesmo dia, no Estádio Arnaldo Lopes Martins, em partida válida pelo Campeonato Rondoniense. O clube ocupa atualmente a segunda colocação no campeonato estadual.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)