FPF altera data e horário do jogo entre Remo e Santa Rosa no Parazão; confira

A Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou mais uma mudança na tabela de jogos do Campeonato Paraense. Desta vez, a modificação foi na partida entre Remo e Santa Rosa, válida pela sexta rodada do Parazão. O jogo teve a data e horário alterados.

Inicialmente, o duelo seria no sábado (15), às 18h, no estádio Mangueirão. Mas, conforme a atualização da FPF, a partida passará para às 17h do próximo domingo (16). O local do confronto segue o mesmo. Segundo o documento da mudança, a alteração foi necessária para um "ajuste de tabela".

O Remo é o atual líder do campeonato, com 13 pontos. A equipe azulina está embalada pela vitória por 3 a 0 em cima da Tuna. Além disso, o Leão Azul está invicto na disputa, com quatro vitórias e um empate.

Já o Santa Rosa ainda está na briga para não cair. O Santinha é o nono colocado, com quatro pontos. A equipe empatou por 1 a 1 com o Castanhal na última rodada. A única vitória do time no Parazão até o momento foi em cima do Paysandu, na quarta rodada. Na ocasião, o clube superou o Papão por 2 a 1.

O duelo entre Paysandu e Independente também teve a data e horário modificados. A partida deixou de ser no domingo (16), às 17h, e passou para a segunda-feira (17), às 20h, na Curuzu.