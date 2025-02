Autor de quatro gols em seis jogos, Adaílton minimiza titularidade no Remo: 'Depende do treinador'

O atacante Adaílton vem se mostrando uma grata surpresa para o torcedor azulino. No último jogo da equipe, contra a Tuna Luso, o atacante anotou mais um gol para a sua ficha, o quarto com a camisa azulina, fato que lhe confere o posto de artilheiro do time na temporada. O número positivo, no entanto, não o instiga a exigir uma vaga entre os titulares.

A boa fase do atleta nasce justamente por ele ser uma opção no banco. Dos dois jogos disputados até aqui, em apenas uma ele foi titular. E quando questionado sobre a titularidade, o atacante minimiza, deixando a responsabilidade para quem, de fato, a tem na prancheta. "Desde que cheguei, venho me dedicando aos treinos para me adaptar ao clima e ao estilo de jogo. Estou evoluindo a cada partida e me sentindo melhor. Temos um elenco qualificado no ataque, então, independentemente de quem entra jogando, o time vem se esforçando e conquistando bons resultados", afirmou o camisa 15.

Adaílton destacou ainda que uma sequência de jogos pode ajudar em seu desempenho. "Acredito que, para melhorar, é preciso continuidade. Mas isso depende do treinador. O meu papel é seguir trabalhando e aproveitar as oportunidades da melhor forma para ajudar a equipe a conquistar vitórias". Além dos quatro gols, ele contabiliza duas assistências.

A vitória sobre a Tuna veio em um momento importante para o Remo, que buscava resposta após a eliminação na Copa Verde dentro do Baenão. O resultado manteve o Leão na liderança isolada do Campeonato Paraense. "Sabíamos da nossa responsabilidade. Estávamos na ponta da tabela e precisávamos reagir. Após a eliminação, nos dedicamos muito para dar essa resposta ao torcedor. Fizemos um bom jogo e conquistamos um resultado positivo, que era o que todos esperavam de nós", avaliou o atacante.

O foco agora se volta para a Copa do Brasil. A CBF confirmou a estreia do Remo no torneio para o dia 26, às 19h30, contra o GAS-RR. Adaílton ressaltou a importância de aprender com os erros recentes para buscar a classificação. "Cada jogo traz um aprendizado, seja vitória ou derrota. Sabemos que será uma partida difícil, mas estamos nos preparando bem. Vamos com força total para garantir a vaga na próxima fase". Antes disso, no entanto, o Remo enfrenta o Santa Rosa no sábado (15), pela 6ª rodada do Parazão.