Remo vence clássico com a Tuna e se recupera após tropeços

O Remo venceu a Tuna Luso por 3 a 0 neste domingo (9), no Estádio Mangueirão, e ampliou sua liderança no Campeonato Paraense 2025. Com a vitória, o Leão chegou aos 13 pontos, abrindo vantagem de 3 pontos sobre Paysandu e Bragantino. Buscando recuperação após empatar com o Capitão Poço na última rodada e ser eliminado na Copa Verde pelo São Raimundo (RR), o técnico azulino promoveu seis mudanças na equipe, incluindo a estreia de Klaus como titular na zaga e a presença do jovem Kadu, de 19 anos, na lateral direita.

A Tuna Luso iniciou o jogo pressionando o Remo logo nos primeiros segundos, com Wesley cruzando perigosamente. A Águia do Souza seguiu atacando. Aos 3 minutos, Gabriel Furtado arriscou um chute cruzado, exigindo a defesa do goleiro Marcelo Rangel.

O Remo encontrou dificuldades nos primeiros 10 minutos para criar jogadas. Após a pressão inicial da Tuna, o Leão equilibrou as ações e ajustou seu esquema 3-4-3, buscando contra-ataques rápidos. A Tuna manteve a agressividade nas transições ofensivas, mas sem efetividade.

Aos 14 minutos, o Remo abriu o placar. Jaderson fez bela jogada, atraiu dois marcadores e deu belo passe para Edson Kauã, que cruzou para Felipe Vizeu. O atacante ajeitou para Maxwell, que finalizou com precisão, marcando seu terceiro gol em cinco jogos com a camisa azulina. Após o gol, a Tuna diminuiu a intensidade, permitindo ao Remo maior controle do jogo.

A Tuna tentou responder, principalmente com Gabriel Furtado. Aos 32 minutos, ele aproveitou um erro de corte de Kadu, mas chutou para fora. No fim do primeiro tempo, a equipe sofreu com erros de passe e falta de aproximação entre os jogadores. O Remo, bem postado defensivamente, teve algumas saídas ao ataque, mas sentiu falta de profundidade e da participação de Ytalo, pouco acionado.

O jogo seguiu equilibrado até os 45 minutos, com a Tuna buscando chances sem sucesso. O Remo quase ampliou aos 42, mas a bola passou por toda a área e ficou com o goleiro. Antes do intervalo, Wesley ainda arriscou de longe, mas a bola saiu perto do gol de Rangel.

2º Tempo

Jaderson se destacou no meio-campo remista, fazendo a jogada do primeiro gol (Cristino Martins/O Liberal)

No segundo tempo, a Tuna iniciou pressionando pelo lado direito, mas o time mostrou cansaço. O Remo mudou seu ataque, tirando Ytalo e colocando Pedro Castro. O capitão azulino saiu de campo visivelmente insatisfeito, jogando a braçadeira de capitão no gramado.

No entanto, a mudança surtiu efeito e o Leão mostrou mais preparo físico, assumindo o controle do jogo. Aos 22 minutos, após cobrança de escanteio, Reynaldo desviou de cabeça e Felipe Vizeu, quase embaixo da trave, completou para o gol, ampliando a vantagem azulina.

A Tuna tentou reagir com mudanças ofensivas, mas sentiu o desgaste físico e perdeu intensidade. Aos 38, Adaílton, que tinha acabado de entrar, aproveitou falha da defesa adversária e marcou o terceiro gol do Remo, garantindo a vitória. Foi seu quarto gol com a camisa do Remo, três pelo Parazão e um pela Copa Verde.

Nos minutos finais, Alex Silva ainda acertou a trave, mas a equipe cruzmaltina não conseguiu diminuir o placar, que ficou 3 a 0 para o Leão.

Time do Leão comemora gol de Adaílton (Cristino Martins/O Liberal)

Ficha Técnica

Data: 09/02/2025

Hora: 18h

Local: Mangueirão

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Acácio Menezes Leão

Quarto Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

VAR: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho

Gols: Maxwell 14'/1T, Felipe Vizeu 22'/2T e Adaílton 38'/2T (Remo)

Cartão amarelo: Pavani (Remo)

Cartão vermelho:

Tuna Luso: Lucão; George, Dedé, Marlon, Wesley (Pedrinho); Renan Metz (Thiago Bagagem), Kauê, Paranhos; Jayme (Alex Silva), Edgo (Palhoça) e Gabriel Furtado (Luquinha).

Técnico: Ignácio Neto

Remo: Marcelo Rangel; Kadu, Rafael Castro, Klaus, Reynaldo; Giovanni Pavani, Jaderson, Edson Kauã (Marcelinho); Maxwell (Adaílton), Felipe Vizeu (Tico) e Ytalo (Pedro Castro).

Técnico: Rodrigo Santana