Remo anuncia a contratação de atacante formado na base do Fluminense-RJ

Após a eliminação na Copa Verde, o Clube do Remo voltou ao mercado e anunciou mais uma contratação. Neste sábado (8), o Leão confirmou o acesso com o atacante Gabryel Martins, de 23 anos, que estava atuando no futebol do Bahrein.

Gabryel foi relevado pelo Fluminense-RJ e passou por clubes como o Ferroviário, do Ceará. O atacante tem como característica atuar pela ponta direita, posição com poucas opções no atual elenco do Clube de Periçá.

Além de Gabryel Martins, o setor ofensivo azulino conta com jogadores como Felipe Vizeu, Ytalo, Adaílton, Maxwell e Pedro Rocha.