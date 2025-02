Números mostram que ausência de Rodrigo Santana afeta o desempenho do Remo

O Clube do Remo enfrentou recentemente uma eliminação precoce na Copa Verde ao ser derrotado pelo São Raimundo-RR nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Nessa partida, o time foi comandado pelo auxiliar técnico Flávio Garcia, em substituição ao treinador Rodrigo Santana, que cumpria suspensão.

Este não foi um caso isolado. Em 10 de agosto de 2024, durante a Série C do Campeonato Brasileiro, o auxiliar técnico Neto Pajolla esteve à frente da equipe na derrota por 1 a 0 para o Confiança, também devido à suspensão de Rodrigo Santana.

Nessas situações em que Santana ficou impedido de entrar em campo com a equipe, os auxiliares-técnicos assumiram o comando, mas, não conseguiram manter o mesmo padrão de jogo. A eliminação na Copa Verde é mais um exemplo dessa dependência.

Após a eliminação na primeira fase da Copa Verde, o auxiliar técnico que comandou a partida, Flávio Garcia, destacou pontos que influenciaram o desempenho do time. Um deles foi a ausência da torcida.

“Temos que levantar a cabeça, manter a liderança do Paraense, lembrar que continuamos invictos na temporada. A torcida fez falta, na parte de concentração é diferente, eles nos apoiam sempre”, afirmou o auxiliar.

O próximo compromisso do Remo é o clássico contra a Tuna Luso, neste domingo (9), as 18h no Mangueirão, em partida válida pela quinta rodada do Parazão 2025.

Atualmente, a Tuna é quinta colocada na tabela do Campeonato Paraense, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Já o Remo é o líder da disputa, com 10 pontos. O Leão Azul soma três vitórias e um empate no Parazão.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)