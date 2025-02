Após eliminação para São Raimundo-RR, relembre alguns vexames do Remo na Copa Verde

Na noite desta quinta-feira o Remo deu adeus à Copa Verde, ao ser eliminado pelo São Raimundo-RR nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

A eliminação é considerada um vexame pela torcida azulina, e entra para uma série de outros tropeços que o Leão Azul acumulou na Copa Verde ao longo dos anos. Confira algumas das campanhas fracassadas do Leão na competição.

Eliminação contra o São Raimundo em 2025

A mais recente decepção aconteceu neste ano, mais especificamente, na noite de quinta-feira (6) em pleno Baenão. Em partida com portões fechados, o Remo foi surpreendido pelo São Raimundo-RR ao ser eliminado da Copa Verde nos pênaltis, na primeira fase da competição, ampliando a lista de fracassos do Leão no torneio regional.

Título perdido para o Brasiliense em 2020

A temporada de 2020, que ficou marcada pela pandemia de Covid-19, também foi marcada por uma decepção dos azulinos. Após garantir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo chegou como favorito à final contra o Brasiliense, uma equipe que disputava a Série D na época.

A decisão aconteceu no Mangueirão, palco onde a torcida azulina esperava comemorar mais um título. Contudo, o Brasiliense venceu nos pênaltis por 4 a 5 e levou o título, ampliando a frustração da torcida do Leão.

VEJA MAIS

"Cuiabaço" em 2015

Na primeira final do Leão na Copa Verde, o clube azulino deixou escapar o título para o Cuiabá-MT em episódio que ficou conhecido como “Cuiabaço”. Após uma campanha convincente e uma vitória expressiva no jogo de ida, 4 a 1 no Mangueirão, o título parecia certo, mas o jogo de volta reservou um dos maiores desastres para o clube.

O Cuiabá aplicou um sonoro 5 a 1 na Arena Pantanal, virando o confronto de maneira impressionante e frustrando os planos do Remo de conquistar o título inédito.

A eliminação para o Santos do Amapá em 2017

Se 2015 e 2020 foram marcados por derrotas em finais, 2017 trouxe uma eliminação precoce e inesperada. O Remo enfrentou o Santos-AP nas oitavas de final da Copa Verde, um adversário considerado tecnicamente inferior.

Mas em campo, o favoritismo não se traduziu em desempenho. O Leão foi eliminado de forma surpreendente por 3 a 0, em mais um episódio que gerou críticas por parte da torcida.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)