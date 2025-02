Remo não vence uma disputa de pênalti há quatro anos; veja números

O Remo foi eliminado na primeira fase da Copa Verde 2025, repetindo o ocorrido em 2018. O Leão perdeu para o São Raimundo-RR nos pênaltis por 4 a 3, após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar, na partida realizada na última quinta-feira (6), no Estádio do Baenão, sem a presença da torcida.

Com a derrota pera o Alviceleste Roraimense, o clube paraense contabilizou a sexta eliminação em disputas de pênaltis desde 2022. De acordo feito com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão não vence uma disputa de pênaltis desde o dia 11 de dezembro de 2021, quando derrotou o Vila Nova e foi campeão da Copa Verde.

VEJA MAIS

Em 2022, o Remo enfrentou o Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil. Depois que o Leão venceu o primeiro jogo por 2 a 1, a Raposa venceu o segundo por 1 a 0, levando a partida para os pênaltis. A equipe mineira venceu a disputa de pênaltis por 5 a 4.

Já em 2023, o Leão teve três derrotas nos pênaltis: a primeira contra o Paysandu na semifinal da Copa Verde (4 a 2), a segunda contra o Águia de Marabá na final do Campeonato Paraense (5 a 4) e a terceira contra o Corinthians na Copa do Brasil (5 a 4).

Em 2024, os azulinos voltaram a enfrentar os bicolores, novamente pela semifinal da Copa Verde. Depois da dupla Re-Pa empatar os dois jogos, em 0 a 0 e 1 a 1, a decisão foi levada para as penalidades. O Papão acabou vencendo por 4 a 3, passou de fase e foi campeão daquela edição.

Com a eliminação da Copa Verde 2025, o Remo volta a focar no Campeonato Paraense, onde ainda é líder. No próximo domingo (9), sob comando de Rodrigo Santana, o Leão Azul vai encarar a Tuna, pela quinta rodada da competição, para manter a liderança da tabela e se recuperar da eliminação precoce no torneio.