FPF define que partida entre Paysandu e Bragantino, pela 5ª rodada, não terá VAR

A partida entre Bragantino e Paysandu, válida pela 5ª rodada do Campeonato Paraense, não contará com a utilização do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR). A informação foi confirmada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) na escala de arbitragem divulgada na última quinta-feira (7).

Nesta rodada do estadual, apenas duas partidas contarão com a tecnologia: o clássico entre Tuna Luso e Remo, que será disputado no domingo (9), às 18h, no Estádio Mangueirão, e o duelo entre São Francisco-PA e Águia de Marabá, que acontecerá na segunda-feira (10), às 10h, no Ninho do Japiim.

De acordo com o Artigo 67 do regulamento da FPF, o VAR só é utilizado em partidas transmitidas pelos detentores dos direitos televisivos, como a TV Cultura do Pará e o Canal do Benja. No caso de Bragantino e Paysandu, embora haja transmissão, a ausência da tecnologia se deve à indisponibilidade de equipamentos. A FPF possui apenas um sistema VAR Light, que será utilizado no clássico entre Tuna Luso e Remo, realizado no mesmo dia.

Já o confronto entre São Francisco-PA e Águia de Marabá terá o recurso tecnológico a pedido do clube marabaense. A direção da equipe se dispôs a arcar com os custos da ferramenta, em razão de polêmicas envolvendo a arbitragem na partida contra o Castanhal, pela quarta rodada.

O Paysandu, no momento, é o segundo colocado na tabela do Campeonato Paraense. A equipe bicolor tem nove pontos conquistados em quatro rodadas e vem para o jogo contra o Bragantino após tropeços nos últimos compromissos. No último final de semana, o Papão perdeu para o Santa Rosa, por 2 a 1, em Ipixuna, e se classificou apenas nos pênaltis diante do Porto Velho, no meio de semana, nas oitavas da Copa Verde.