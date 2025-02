Rossi sobre gramado da Curuzu após classificação do Paysandu: “Assunto encerrado”

Após a classificação dramática do Paysandu nos pênaltis alternados contra o Porto Velho (RO), na Curuzu, o atacante Rossi fez questão de destacar o desempenho da equipe, mas também se pronunciou sobre o polêmico estado do gramado do estádio bicolor, alvo de crítica dos atletas ao final da partida.

"Sobre o campo, nossa cobrança já foi feita, espero que nossa diretoria acate. Não vamos mais cobrar, o assunto está encerrado", disse Rossi, se referindo às críticas que fez em relação ao gramado da Curuzu ao final da partida de ontem. O atacante deixou claro que agora espera que as mudanças aconteçam e que o estádio esteja em boas condições para os próximos jogos.

"Esperamos que as pessoas capacitadas para resolver isso, resolvam, e que a Curuzu possa estar disponível da melhor forma pra gente jogar. É um assunto encerrado", repetiu o atacante bicolor.

Rossi também falou sobre sua condição física. O atacante confessou que ainda não está 100%, mas está feliz com seu início no clube e com os gols marcados. “Não lembrava a última vez que tinha jogado 90 minutos. Quando cheguei, falei que queria ajudar, ser uma peça importante. Espero jogar 90 minutos novamente”, disse ele.

Embora satisfeito com seu início no Lobo, Rossi reconhece que o time tem muito a melhorar. “Vencemos, mas ainda não convencemos, temos consciência disso. Precisamos melhorar coletivamente. A gente tem o mesmo pensamento de que podemos evoluir mais”, afirmou o atacante, que já está focado no próximo desafio contra o Bragantino, pelo Parazão.

“O Bragantino é uma equipe difícil, principalmente jogando em casa. O Robson Melo é um baita treinador, foi meu preparador físico. Espero que possamos fazer um bom jogo e trazer os três pontos que tanto almejamos”, completou Rossi.

O time bicolor busca uma sequência positiva para chegar com confiança no clássico contra o Remo, na rodada seguinte.