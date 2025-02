Com título e eliminações do rival, Paysandu possui bom retrospecto em decisões por pênaltis

O Paysandu passou sufoco, mas conseguiu a classificação para as quartas de finais da Copa Verde 2025. O sonho do pentacampeonato da competição regional segue vivo, após o time bicolor passar nos pênaltis, diante do Porto Velho-RO, pelo placar de 5 a 4, depois de 1 a 1 no tempo normal. O clube paraense vem com um bom retrospecto em disputas de pênaltis ao contar de 2022 até hoje.

Contando com as disputas de pênaltis da final da Copa Verde de 2022, contra o Vila Nova-GO, em Goiânia, o Paysandu possui um bom desempenho quando o assunto é decidir vaga ou títulos nas penalidades. Em seis oportunidades o Papão teve que decidir o futuro nas cobranças de pênaltis e em cinco delas saiu vitorioso.

Contra o Vila Nova valendo o tri da Copa Verde

No final da temporada de 2022, Paysandu x Vila Nova decidiram o título da Copa Verde. Os dois clubes empataram sem gols em Belém, mas em Goiânia (GO), o Papão deixou tudo igual no placar nos acréscimos, com um gol de falta de João Vieira. O título foi decidido nos pênaltis e o Papão voltou do Serra Dourada com o tricampeonato da Copa Verde, após derrotar o Tigre por 4 a 3.

Princesa do Solimões na Curuzu

Em 2023 o Paysandu teve três disputas de pênaltis. A primeira ocorreu na Copa Verde, nas oitavas de finais, quando o Papão empatou sem gols com o Princesa do Solimões-AM, na Curuzu, em Belém. A vaga na Copa Verde foi para as penalidades e o Paysandu saiu vitorioso ao vencer a equipe amazonense por 4 a 2.

Eliminando o rival no Novo Mangueirão

Nesta mesma Copa Verde o Paysandu conseguiu mais um triunfo, dessa vez com um gosto especial, diante do Remo, seu maior rival. Pelas semifinais da competição regional. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Paysandu venceu a partida de volta por 2 a 1 e levou a decisão de quem iria para a grande final da Copa Verde 2023 para os pênaltis. O Papão não deu chance para o Leão e venceu pelo placar de 4 a 2.

Águia voou alto e eliminou o Papão

Mas também em 2023 teve a única derrota do Papão nas disputas de pênaltis. Em jogo válido pela semifinal do Parazão, Paysandu x Águia decidiram uma vaga na decisão do estadual, com o clube bicolor vencendo o jogo de ida por 1 a 0. Mas na partida de volta o Águia derrotou o Paysandu por 2 a 1 e levou a decisão da vaga para as penalidades. Nas cobranças o Azulão levou a melhor por 4 a 2 e seguiu à final contra o Remo.

Mais uma eliminação do rival

Na temporada 2024 o Paysandu voltou a se encontrar com o Remo na semifinal da Copa Verde. Depois de 0 a 0 no jogo de ida e 1 a 1 na partida de volta, a vaga na grande decisão da Copa Verde foi mais uma vez decididas nas penalidades. O Paysandu mais uma vez levou a melhor pelo placar de 4 a 3. O Papão avançou à decisão da Copa verde para conquistar o tetracampeonato em cima do Vila Nova-GO.

