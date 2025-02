VÍDEO: Veja momento em que Guty, meia do Remo, fratura o nariz

O meia Guty, do Remo, passou por uma cirurgia na madrugada desta sexta-feira (7) para corrigir uma fratura no nariz, ocasionada na partida contra o São Raimundo-RR, pelas oitavas de final da Copa Verde. O lance, inclusive, foi captado por pessoas que estavam trabalhando ao redor do gramado.

De acordo com o Remo, a operação foi realizada pelo cirurgião bucomaxilofacial Luiz Jorge Guedes. Guty tem previsão de alta para domingo (9), e o tempo de recuperação estimado é de quatro semanas.