Ataque do Remo tem melhor desempenho dos últimos anos no Parazão após cinco rodadas

Com 15 gols marcados nas cinco primeiras rodadas do Parazão deste ano – média de 3 por jogo – o ataque do Remo vem mostrando alto poder de fogo, já superando o número total de gols do time em toda primeira fase do Parazão de 2024, quando o Leão balançou as redes 14 vezes em oito partidas. É o melhor número dos últimos cinco anos do Leão na competição, levando em conta o mesmo período.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Fazendo a comparação com o mesmo período das temporadas anteriores, os números mostram a evolução do nível ofensivo do Leão. No Parazão de 2024, o Remo havia marcado 11 gols nas primeiras cinco rodadas – ou seja, três a menos que neste ano. Já em 2023, ano em que o Águia de Marabá quebrou a hegemonia de Remo e Paysandu e sagrou-se campeão, o Leão teve um ataque mais produtivo na largada da competição, com 12 gols até a 5ª rodada, número ainda abaixo do desempenho do time atual.

Em 2022, o Remo teve seu pior desempenho ofensivo, com apenas seis gols nas primeiras cinco rodadas e nove no total da primeira fase. O ano de 2021 apresentou números melhores, com 14 gols nas cinco primeiras partidas e 18 ao fim da fase de grupos, número ainda inferior ao deste ano. Já em 2020, o time marcou apenas seis vezes nas cinco rodadas iniciais, terminando a primeira fase com 16 gols.

VEJA MAIS

Atualmente o Leão concentra suas esperanças de gols em Adaílton, artilheiro do time com quatro gols em seis jogos, e Maxwell, que já marcou três gols na competição, principais artilheiros do time que ainda conta com nomes como Ytalo, Pedro Rocha e Felipe Vizeu, autor de um dos gols da vitória do Leão por 3 a 0 sobre a Tuna neste domingo (9). No sábado (8), o clube anunciou mais uma contratação para reforçar o ataque, Gabryel Martins, jovem de 23 anos formado no Fluminense (RJ) e que estava no futebol do Bahrein.

O próximo jogo do Remo na competição é no próximo sábado (15), contra o Santa Rosa, válido pela 6ª rodada.