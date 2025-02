Técnico do Remo fala sobre irritação de Ytalo ao ser substituído: 'Uma raiva boa'

O Remo reencontrou o caminho das vitórias e afastou a crise após dois tropeços seguidos. Neste domingo (9), no Mangueirão, o Leão bateu a Tuna Luso por 3 a 0 e ampliou sua vantagem na liderança do Parazão. O resultado trouxe alívio ao time azulino, que vinha de um empate com o lanterna Capitão Poço e da eliminação na Copa Verde para o modesto São Raimundo-RR.

Apesar da vitória elástica, a irritação do atacante Ytalo ao ser substituído no segundo tempo chamou atenção. O jogador, capitão da equipe, jogou a braçadeira no chão e saiu visivelmente contrariado, sem falar com a comissão técnica. Para o técnico Rodrigo Santana, a insatisfação do camisa 9 é algo positivo.

“O Ytalo saiu bravo, mas isso é bom, é uma raiva boa, pois transmite uma energia boa e a gente consegue ver que ele quer mais. Ele é um cara competitivo e sabe o quanto é importante pra gente. Hoje ele se doou demais para marcar”, afirmou Santana, destacando que a decisão de substituí-lo em campo foi estratégica.

“Mantivemos o Vizeu na partida por causa da estatura, da mobilidade. Ficamos mais agudos. Mas o Ytalo me ajuda muito na marcação, me ajudou muito no acesso para a Série B, é um cara de extrema confiança minha”, completou o treinador.

Avaliação do jogo e planejamento

Sobre o desempenho do time, Rodrigo Santana ressaltou que o Remo enfrentou um adversário descansado e precisou se adaptar. “Hoje completamos o quinto jogo em 14 dias. A Tuna teve uma semana livre. Não estávamos preparados para competir fisicamente, então optamos pelo controle do espaço. Erramos muito a saída de bola no início, mas sabíamos que eles iam cansar. Soubemos sofrer e quando organizamos melhor, dominamos”, analisou.

O técnico também indicou que a definição do time titular está próxima. “Acreditamos que até a próxima rodada, com a chegada do Alan, vamos estar mais completos. Com a sequência contra o Santa Rosa, dá pra ajustar e identificar quem é titular e quem é reserva”, explicou.