CBF divulga tabela da Copa do Brasil com datas da 1ª fase; veja quando Remo, Tuna e Águia estreiam

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil. Com isso, Remo, Águia de Marabá e Tuna Luso já possuem datas para estrearem no torneio nacional.

Conforme a tabela, os jogos da primeira fase ocorrem entre os dias 18 e 27 de fevereiro. Vale destacar que nesta etapa, 80 clubes vão tentam se classificar para a segunda fase. O mando de campo será do time com menor ranking na lista da CBF.

Dentre os paraenses, a Tuna será o primeiro clube a estrear na Copa do Brasil. O time encara o Sampaio Corrêa-MA na quarta-feira (19), às 19h30, no estádio do Souza.

VEJA MAIS

Em seguida, o Águia de Marabá vai encarar o Fluminense logo na estreia do torneio. O jogo está marcado ocorrer no dia 26 de fevereiro, às 19h30. No entanto, o local da partida ainda não está fechado.

O Azulão possui estádio próprio, o Zinho de Oliveira, mas o local é pequeno, com capacidade para menos de 5 mil torcedores, o que é inferior aos limite mínimo estabelecido pela competição.

Também no mesmo dia 26, o Remo vai encarar o GAS-RR. Diferente das outras equipes paraenses, o Leão Azul será o visitante na primeira fase por ter um ranking melhor que o adversário. O duelo ocorre no estádio Canarinho, em Boa Vista, às 19h30.

Diferente das outras edições, nesta, o visitante não terá mais a vantagem do empate. Se a partida terminar empatada, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Além disso, até a segunda fase, a disputa é em jogo único. Apenas na terceira etapa é que o torneio terá duelos de ida e volta.

O Pará ainda tem outro representante na Copa do Brasil, o Paysandu, que é o atual campeão da Copa Verde e entra na competição direto na terceira fase. Junto dele, também entram Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Flamengo (atual campeão), CRB-AL, Santos, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro.

Entre os paraenses, nas últimas edições, o Águia de Marabá fez a melhor campanha, chegando até a terceira fase da competição. Em 2024, o Azulão foi eliminado pelo São Paulo.

Confira a tabela dos paraenses

19/02 - Tuna Luso x Sampaio - 19h30 - Souza - Belém-PA

26/02 - Águia de Marabá x Fluminense - 19h30 - local a definir.

26/02 - GÁS x Remo - 19h30 - Canarinho - Boa Vista-RR