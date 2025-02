Marcos Braz, ex-vice do Flamengo, vai a sorteio da Copa do Brasil afirmando representar o Remo

O ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou que estava representando o Remo no sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, realizado nesta sexta-feira (7), no Rio de Janeiro. A informação foi publicada pelo portal Uol.

De acordo com a publicação, Braz esteve presente no evento e, ao ser questionado sobre sua presença, declarou que estava a serviço do Leão. "Mais de 3 mil km de distância, né", disse.

O dirigente afirmou que foi convidado a representar o clube em eventos como o sorteio da Copa do Brasil porque é muito amigo da diretoria do clube paraense. Braz revelou que deve continuar atuando em nome do Remo em outras ocasiões envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Marcos Braz deixou o cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo na virada do ano e também encerrou seu mandato como vereador, após não conseguir a reeleição.

O Leão irá enfrentar o Grêmio Sampaio, time de Roraima, em partida única pela primeira fase da competição nacional, fora de casa.