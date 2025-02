De novo! Águia de Marabá pega o Fluminense na primeira fase da Copa do Brasil 2025

O Águia de Marabá já conhece o seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil 2025. A equipe marabaense terá pela frente o Fluminense, em jogo único, no Pará. As datas, horários e locais das partidas ainda não foram definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em sorteio, o Águia terá pela frente mais uma vez na história o Fluminense na Copa do Brasil. Esse confronto entre Azulão x Tricolor das Laranjeiras já ocorreu na temporada de 2009, quando o Águia venceu em Belém, no Mangueirão, pelo placar de 2 a 1 e foi derrotado no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelo marcador de 3 a 0, sendo eliminado pelo clube carioca.

VEJA MAIS

Os confrontos da primeira fase estão marcados para ocorrer nos dias 19 e 26 de fevereiro. Vale lembrar que o Águia jogará em casa, em partida única. Quem vencer avança na competição e em caso de empate a vaga na segunda fase da Copa do Brasil será definida nas cobranças de pênaltis.