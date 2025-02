Águia de Marabá não segura pressão do Manaus e também está eliminado da Copa Verde

Após a eliminação do Remo na Copa Verde, o outro representante da noite também sucumbiu diante do adversário e disse adeus à competição regional. Jogando na Arena da Amazônia, o Águia de Marabá foi derrotado pelo Manaus pelo placar de 3 a 2. Erick Henrique, Miliano e Renanzinho fizeram para o time amazonense, enquanto Germano e Erico Junior descontaram para o Azulão. Na próxima fase o Manaus encara o Paysandu.

A partida começou eufórica, com o Gavião Real impondo um ritmo forte, que cedo incomodou a defesa paraense. Logo aos dois minutos, Renanzinho recebeu na frente e bateu forte, mas Axel Lopes garantiu a defesa. Pouco depois, o atacante voltou a arriscar para a defesa do arqueiro Lopes. A resposta do Azulão veio com força. Kaique marcou o primeiro do Águia aos 11, de cabeça, após cobrança de falta. A arbitragem, no entanto, viu o impedimento e anulou a jogada.

Depois disso o jogo ficou parelho, com ataques dos dois lados e muito trabalho para as duas defesas. A dificuldade, no entanto, era nas finalizações. Tanto o Manaus quanto o Águia não conseguiram converter a pressão em gols. O Amazonas levou perigo a partir dos 30, com Júnior Palmares e Joel. Ambos, contudo, deixaram a desejar e o primeiro tempo encerrou em 0 a 0.

No retorno do intervalo, com as primeiras mudanças, o Águia adotou outra postura, agora mais ofensiva em jogadas de profundidade. A mudança tática após as primeiras substituições fizeram o Azulão abrir o placar aos 3 minutos. Jeffinho recebeu na frente e tocou para Germano, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. Sem alternativas, restou ao Manaus partir para o ataque e evitar o vexame em casa. Aos 19, Masson faz jogada pela direita e cruzou na área. A bola passou e Miliano empatou em 1 a 1.

A igualidade no placar empolgou os donos da casa, que viram o momento favorável para virar a partida menos de 10 minutos depois. Miliano cobrou escanteio na área e o zagueiro Erik Henrique apareceu para completar de cabeça a virada do time da casa. Embora a vantagem já garantisse a classificação, o Manaus quis mais e fez o terceiro aos 44, com Renanzinho. Nos acréscimos, o Águia ainda fez o segundo com Érico Júnior, mas não deu mais tempo pra nada e o Manaus avançou para enfrentar o Paysandu nas quartas de final da Copa Verde.