Em entrevista, Vinícius revela que não recebeu pagamento após demissão do Remo: 'Não ocorreu'

O goleiro Vinícius, ídolo azulino, deixou o clube no início de 2024 após sete anos defendendo a camisa do Remo. Atualmente no Bragantino, em entrevista ao programa Rádio Tubarão, da Educadora FM, o arqueiro falou sobre a saída do Leão Azul e revelou que, até hoje, não recebeu os valores referentes à sua demissão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Quando fui me reapresentar [para a semana de treinamento em fevereiro], me chamaram para uma sala com o [Sergio] Papellin, Glauber [Gonçalves] e o advogado do clube, e fui dispensado ali mesmo, com a promessa de que receberia tudo certinho, o que não ocorreu até hoje, já vai fazer um ano. É uma situação que eu não esperava. Esperava que o ciclo fosse terminar, mas não da forma como foi conduzido. E a gente lamenta, porque foram muitos anos de trabalho, sacrifício, luta. Passamos muita coisa ali dentro do clube, mas sempre procuramos olhar para frente, honrar a camisa e fazer o nosso melhor", relatou o jogador.

Ainda na entrevista, Vinícius contou que a decisão de não renovar o contrato foi formalizada com a chegada de Sérgio Papellin, executivo de futebol da equipe, em novembro de 2023. Segundo ele, a chateação não foi pela dispensa em si, mas pela forma como a sua saída foi conduzida pelo clube.

VEJA MAIS

"A saída [de um clube] é natural dentro do futebol e de qualquer outro esporte. É o ciclo, início, meio e fim. A gente sabia que uma hora ia se encerrar, mas o que não foi legal foi a maneira como isso aconteceu por parte do Remo. Não foi transparente com o torcedor, não foi digno de tudo o que fizemos, lutamos, trabalhamos e conquistamos dentro do clube", declarou o goleiro.

Vinícius também contou que pediu para que a decisão do clube fosse comunicada ao torcedor por meio de uma coletiva com a diretoria e ele, mas a sugestão não foi aceita.

"Quando o Papellin se apresentou em novembro, ele me chamou e falou: 'Olha, Vinícius, a diretoria do clube entende que o seu ciclo no Remo acabou, que você não vai mais fazer parte do time, mas vai cumprir o seu contrato, porque você é ídolo do clube'. Eu falei: 'Eu respeito a opinião de vocês, mas não concordo, porque, mesmo brigando ano passado para não cair, os meus números individualmente não foram ruins, foram bons'. E disse que essa decisão tinha que ser comunicada ao torcedor... Falei que isso deveria ter sido conduzido em uma coletiva, só que eles não quiseram", relatou.

Com Vinícius, o treinador de goleiros e amigo do arqueiro, Juninho Macaé, também foi demitido. Atualmente, ambos estão no Bragantino.

Veterando do gol está no Tubarão (Divulgação/ Ascom Bragantino)

O ex-jogador do Remo deixou claro o carinho que tem pela torcida azulina e pelo clube. O jogador recebeu homenagem de torcedores no Baenão, e o Leão Azul chegou a dizer que faria uma homenagem para o goleiro em um jogo do time, mas isso não aconteceu.

"Eu só tenho a agradecer ao clube do Remo e à torcida por todo o carinho que recebi ao longo desses anos. A gente construiu uma história bem legal, fui muito feliz ali dentro do clube", disse.

Vinícius chegou ao Remo em 2017, a pedido do técnico Josué Teixeira. O goleiro realizou 250 jogos com a camisa azulina e se tornou ídolo da torcida. Nesse período, o arqueiro foi o dono incontestável da meta do Leão e conquistou os títulos do Parazão nas temporadas de 2018, 2019 e 2022, além da Copa Verde em 2021 e o acesso à Série B em 2020.