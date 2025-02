CBF altera horário da partida da Tuna Luso na Copa do Brasil; confira

A estreia da Tuna Luso na Copa do Brasil está confirmada para a próxima quarta-feira (19), no estádio do Souza. No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez uma alteração no horário do confronto contra o Sampaio Corrêa-MA.

Inicialmente, a partida estava marcada para às 19h30, mas, com a alteração, o duelo será às 15h30. De acordo com informações no site da CBF, a mudança foi solicitada pela Tuna Luso.

A equipe cruzmaltina é a mandante do jogo, pois possui um ranking inferior ao do Sampaio Corrêa. O time busca uma classificação importante para se reestruturar e voltar à cena principal do futebol paraense.

VEJA MAIS

Vale destacar que, na primeira fase, os jogos são únicos e eliminatórios. Além disso, o visitante não terá mais a vantagem do empate nesta edição da Copa do Brasil. Portanto, caso a partida termine empatada, a decisão da vaga será através de pênaltis. A segunda fase também será disputada em jogo único. Apenas na terceira etapa do torneio haverá confrontos de ida e volta.

Além da Tuna, Remo e Águia de Marabá também estreiam na Copa do Brasil na primeira fase. O Paysandu, atual campeão da Copa Verde, entra no torneio apenas na terceira fase, assim como Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Flamengo (atual campeão), CRB-AL, Santos, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro.