Remo renova contrato com o lateral Kadu, jovem revelação do clube

O Remo renovou o contrato com a jovem revelação do clube, Kadu, de apenas 19 anos. A renovação foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última terça-feira (11).

De acordo com as informações, o novo vínculo do Leão Azul com o jovem lateral-direito vai até 2027, estendendo-se por mais um ano em relação ao contrato anterior, que iria até 2026. Kadu tem se destacado na equipe azulina neste início de Parazão e surpreendido positivamente com suas atuações. Assim, o time decidiu estender o contrato para valorizar ainda mais o atleta.

Kadu é cria do Remo. O jogador começou ainda na escolinha do clube, aos 11 anos. Passou pelas categorias de base do Leão Azul e, em 2024, subiu para o profissional. No entanto, o lateral só fez sua estreia na temporada de 2025.

Isso porque, no início de 2024, o jogador sofreu uma fratura no tornozelo direito durante um treino no Baenão e precisou passar por uma cirurgia.

Com isso, o jogador ficou de fora de toda a temporada de 2024 e, agora, finalmente conseguiu entrar em campo. Até o momento, Kadu já fez quatro jogos, todos no Campeonato Paraense.

O lateral ficou de fora apenas da partida contra o Capitão Poço, que terminou empatada por 2 a 2, e do duelo contra o São Raimundo-RR, na Copa Verde, onde o Leão Azul foi eliminado.

O próximo compromisso de Kadu será no domingo (16), às 17h, no Mangueirão, contra o Santa Rosa. Atualmente, o clube azulino é o líder do campeonato, com 13 pontos.