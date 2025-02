Remo não vai contratar ex-vice do Flamengo: 'Parceiro'

A presença de Marcos Braz no sorteio da Copa do Brasil, na última sexta-feira (7), pegou muita gente de surpresa. O ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, que deixou o cargo no fim do ano passado, apareceu representando o Clube do Remo no evento realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Braz afirmou que tem uma relação de amizade com a diretoria do Leão e que essa seria apenas a primeira de outras representações ao longo do ano.

A informação foi confirmada pela diretoria azulina, que, em um primeiro momento, admitiu conversas para integrar Marcos Braz ao staff do clube. No entanto, esta semana, veio um desdobramento diferente. O ex-dirigente rubro-negro não será oficialmente contratado pelo Remo, pelo menos por enquanto. Em vez disso, o clube anunciou uma espécie de parceria com Braz, que atuará como um "homem de mercado" do Leão, informou a assessoria do clube azulino.

O modelo de atuação prevê que Braz viabilize negócios para o clube, envolvendo tanto jogadores quanto patrocínios, com participação nos lucros. Uma das primeiras movimentações cogitadas, segundo o jornalista Carlos Ferreira, seria a possível chegada ao Baenão do zagueiro Cleiton, do Flamengo, mas a diretoria remista não confirmou a informação.

Procurado pela reportagem de O Liberal, o Clube do Remo reforçou que Marcos Braz tem sido um representante legal do clube em algumas ocasiões e que, caso uma contratação oficial aconteça, a comunicação será feita pelos canais oficiais do clube.

“A confirmação no caso de uma real contratação, caso aconteça, o Remo vai divulgar nas redes oficiais”, afirmou a diretoria. Por ora, a relação entre o clube e o ex-dirigente do Flamengo se baseia apenas nessa parceria de mercado.