Jovem lateral do Remo celebra atuação de destaque no Parazão: 'Momento único na minha vida'

A festejada vitória remista sobre o São Francisco teve um sabor especial para um jovem atleta, visto pelos torcedores como grande promessa, dada a qualidade técnica e frieza em campo, que resultaram em uma assistência já na estreia. Aos 19 anos, o lateral-direito Kadu vem colhendo os frutos de uma bela exibição, que certamente ficará na memória do atleta.

"Foi uma sensação indescritível. Não tenho palavras para dizer a sensação. Não tive como não me emocionar, ajudar a equipe com assistência, sair com a vitória. Foi um momento muito bom na minha vida e a gente trabalha para isso, para dar alegrias ao torcedor e realizar os nossos sonhos como atleta profissional", diz o garoto, que, da noite para o dia, se tornou o mais novo xodó da torcida.

Kadu é cria da base remista e está no Clube do Remo desde os 11 anos. No ano passado, ele foi alçado ao elenco profissional, mas sofreu uma lesão no tornozelo que o tirou de rota por quase um ano. A redenção veio justamente contra o Leão Santareno, tornando a partida emblemática para ele, os companheiros de base e a família.

"Na hora eu olhei para eles (colegas de base). Poder dividir aquele momento foi muito importante. Em todos esses anos de base, eles que são meus parceiros, dividimos hotel, jogamos play. Quanto a família, eles me apoiam desde os 11 anos, Ter o abraço deles é muito maravilhoso".

Kadu tem contrato com o Remo até o fim de 2026, mas prefere manter os pés no chão e focar no agora, onde vive um presente dos sonhos. "É a temporada da minha vida! É o início de tudo, início da minha carreira como profissional, então com certeza darei meu máximo para sempre sairmos vitoriosos, conquistar o Paraense e o acesso à elite do futebol brasileiro", concluiu.