Estreante do Remo, lateral Kadu é recebido com festa por familiares após vitória do time; assista

O Clube do Remo venceu o São Francisco, no último sábado (18/01), por 5 a 0, na estreia do Campeonato Paraense 2025. E além da abertura do campeonato, houve uma estreia especial no Leão Azul, com o lateral-direito Kadu que iniciou oficialmente a carreira no futebol profissional e, após o jogo, celebrou com a família.

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais pela emoção do jogador ao ser parabenizado pelos entes queridos.

Kadu estreou com o "pé-direito", entrando como titular e foi crucial para o Leão na partida, participando de lances importantes para o time, como quando deu a assistência para Dodô, que chutou para o gol e marcou o segundo da noite.

O Remo volta a campo no próximo domingo (26/01), quando visita o Caeté, no Estádio de Augusto Corrêa, para disputar a 2ª rodada do Parazão. A bola rola a partir das 15h30, e terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.