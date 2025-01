Nos últimos 4 anos, todos adversários do Remo na estreia do Parazão foram rebaixados; veja a lista

O Parazão iniciou com o Remo goleando o São Francisco de Santarém pelo marcador de 5 a 0, no último sábado (118), no Mangueirão. A competição está apenas no começo, ainda faltam sete rodadas para o término da primeira fase, porém, nos últimos quatro anos, quem o Remo enfrentou na primeira rodada terminou o Parazão amargando o rebaixamento.

Será que o São Francisco precisa se preocupar? O questionamento é real e curioso. O Remo venceu nas quatro últimas estreias no Campeonato Paraense, normal para um clube que possui um dos maiores investimentos da competição ao lado do Paysandu, seu maior rival. O detalhe é que nas quatro vezes em que o Leão Azul vendeu seu adversário na estreia, os clubes derrotados foram rebaixados para a Segundinha do Parazão.

Na temporada de 2021, o Remo estreou no Parazão diante do Gavião Kyikatejê por 4 a 1, no Baenão. Nesta temporada a equipe indígena terminou o Campeonato Paraense sendo rebaixada para a Série B do Parazão.

Em 2022 a vítima do Remo foi a equipe do Amazônia. O Leão Azul venceu o clube santareno pelo placar mínimo, no Mangueirão. Após o fim da primeira fase o Amazônia amargou o rebaixamento para a Segundinha.

A temporada 2023 o Remo estreou em casa, no Baenão. A equipe azulina não deu chances para o Independente de Tucuruí, que saiu de campo derrotada pelo placar de 3 a 1. Após o final da fase inicial, o Galo Elétrico, campeão estadual de 2011, terminou rebaixado no Parazão.

Já no ano passado o Remo iniciou sua caminhada no Parazão jogando no Mangueirão, diante do Canaã. O Leão Azul goleou pelo placar de 5 a 0 e o Canaã acabou rebaixado para a Segundinha.