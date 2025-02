Remo retoma treinos de olho no Santa Rosa

Após um dia de folga, o Remo retoma os treinamentos nesta quarta-feira (12) com foco total na partida contra o Santa Rosa, pela sexta rodada do Campeonato Paraense. O duelo será realizado no Mangueirão, e o Leão chega embalado após a vitória por 3 a 0 contra a Tuna, partida que ampliou a liderança azulina da competição, com 13 pontos, três a mais que Paysandu e Bragantino, vice-líder e terceiro colocado, respectivamente.

O ponto forte do time comandado por Rodrigo Santana tem sido o ataque. Com 15 gols em cinco jogos, o setor ofensivo azulino vem funcionando bem, com destaque para Adaílton, artilheiro do time com quatro gols, e Maxwell, que já balançou as redes três vezes. Ambos estão à disposição para o confronto. Adaílton chegou a ser questionado sobre uma possível titularidade, mas preferiu deixar a dor de cabeça para o treinador.

Apesar disso, o Leão segue lidando com desfalques importantes. Na vitória sobre a Tuna, a equipe não contou com o meia Dodô, o lateral-esquerdo Sávio, o meia Dener e o jovem Guty, destaque da base azulina.

Guty fraturou o nariz em doze partes no jogo contra o São Raimundo (RR), pela Copa Verde, mas continuou em campo mesmo com a lesão. O jovem segue afastado e sem previsão de retorno, assim como Dodô, que teve uma lesão grau 2 no reto anterior da coxa, e Dener, com uma lesão grau 1 na mesma região. A única possível novidade entre os lesionados é Sávio, que pode ficar à disposição do técnico, embora ainda não tenha liberação confirmada.

A tendência é que a base da equipe que venceu a Tuna seja mantida. Na defesa, Klaus, que fez sua estreia como titular na última rodada, deve continuar formando dupla de zaga com Rafael Castro ou o argentino Alvariño, que ficou no banco no último jogo. Na lateral direita, Kadu, joia da base azulina que teve seu contrato renovado recentemente, deve seguir como titular. Já na lateral esquerda, o paraguaio recém-contratado Alan Rodriguez pode aparecer na lista de relacionados.

No ataque, apesar da insistência da torcida para que Adaílton inicie jogando, Rodrigo Santana indicou após a vitória contra a Tuna que o atacante ainda não está 100% fisicamente para suportar a intensidade de uma partida inteira. Dessa forma, o trio ofensivo deve seguir formado por Ytalo, Felipe Vizeu e Maxwell.

O técnico azulino afirmou que ainda não definiu um time titular fixo nesta temporada e que a partida contra o Santa Rosa pode ajudar a dar um norte sobre a base ideal da equipe para o restante do ano. Com a vantagem na liderança, o Remo tenta consolidar seu desempenho e encaminhar a classificação para a próxima fase com mais uma vitória no Parazão.