Influencer transforma clássico entre Remo e Paysandu em maquiagem; veja

O clássico paraense entre Remo e Paysandu ultrapassou os gramados e virou inspiração para a influenciadora digital Luma Couttinho. A amapaense, que mora em Macapá, criou uma maquiagem com as cores azul-marinho e celeste dos times e compartilhou o resultado nas redes sociais nesta terça-feira (11/02). A produção foi feita a pedido dos seguidores e rapidamente chamou a atenção dos torcedores.

Em entrevista ao O Liberal, Luma revelou que a ideia surgiu após a repercussão de uma maquiagem que fez para a Supercopa Rei, disputada entre Flamengo e Botafogo no Mangueirão, em Belém. “Tive vários comentários pedindo que eu fizesse um vídeo sobre o RexPa. Amei a ideia e resolvi fazer dois vídeos: o primeiro com curiosidades sobre os times e o segundo um challenge homenageando a cultura paraense e as duas equipes”, contou.

Criadora de conteúdo voltada para maquiagem e beleza, a influenciadora busca sempre trazer referências culturais do Norte em seus vídeos. “Nossa região, muitas vezes esquecida, tem uma cultura rica e majestosa. Acredito que, por meio da internet e de conteúdos bem elaborados e representativos, podemos mostrar todo o potencial da Amazônia”, afirmou.

Embora seja amapaense, Luma tem uma forte ligação com o Pará. “Meu estado fez parte do Pará por muitos anos e compartilha muitas semelhanças culturais, gírias e culinárias. Meu pai era paraense, nascido em Breves, e grande parte da minha família também veio do estado. Sempre fui muito bem recebida em Belém e já produzi diversos conteúdos exaltando a cultura e a música paraense. Isso fez com que eu conquistasse seguidores fiéis, que interagem bastante nas minhas publicações”, destacou.