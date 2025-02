Luizinho Lopes é apresentado no Paysandu e fala em 'oportunidade da vida'; veja mais

O técnico Luizinho Lopes foi apresentado pelo Paysandu na tarde desta terça-feira (11). A primeira coletiva do novo treinador foi marcada pelo entusiasmo do comandante, que, entre outras coisas, falou da oportunidade de alavancar a carreira, pressa em imprimir a sua característica de trabalho e guiar o clube à conquista de títulos neste primeiro semestre, sobretudo o Campeonato Paraense e a Copa Verde.

"Fiquei extremamente confortável com a recepção. Eu vejo no Paysandu uma grande oportunidade para a minha vida. Passei um tempo em casa por opção, não por falta de convite. Pedi a Deus que o sim que eu desse fosse por minha convicção. E o sim dado ao Paysandu foi para a minha felicidade. É um clube gigante. O maior patrimônio de um clube é a torcida e a do Paysandu é uma das maiores do país e do mundo", disse ele ao comentar o desafio profissional.

Segundo ele, a partir de agora, o Paysandu deve seguir na linha mais ofensiva, mas ainda sem cravar o estilo de jogo ou sistema tático, que depende bastante das peças à disposição. "Eu sempre converso que não dá pra fazer o mesmo trabalho em todos os lugares. A depender do local, você passa por problemas em setores. Eu digo que vamos trabalhar as fases de jogo. Trabalhamos organização e transição defensiva. A característica dos jogadores é o que vai determinar a nossa pegada", garante.

Uma das preocupações iniciais do treinador é conhecer bem o elenco. E, embora não tenha trabalhado com muitos, ele disse ter estudado praticamente todos previamente.

"O Paysandu tem muitos jogadores conhecidos de todo o público nacional. O conhecimento está ao alcance de todo mundo. A gente acaba estudando esses atletas. Os contratados que já militaram em todas as divisões nacionais eu já tenho uma boa leitura. Hoje tive uma manhã de reuniões, já fui para o gramado, agora estou aqui. O grande desafio é fazer muita coisa em pouco tempo. Eu preciso ser criativo, implementar situações, pós jogo. Em seis dias teremos dois jogos, com um, dois treinos no meio. Vai ser corrido", admite.

Nesta quinta-feira (17) o time enfrenta o Manaus, pelas quartas de final da Copa Verde e na próxima segunda encara o Independente, pela 6ª rodada do Parazão. Na 7ª ele terá nada menos que um Re-Pa, mas ao que tudo indica, os olhares ao time azulino só serão reforçados na semana do jogo. "Enquanto treinador, a gente foca sempre na próxima partida. Claro que temos que nos preparar para o clássico. Recebi um portfólio de madrugada com toda história do clube. Hoje estamos a quase 10 jogos de invencibilidade contra o maior rival, mas vamos falar do clássico perto do clássico", disse.

Para o primeiro desafio à frente do time, ele garante que pode ter alguma mudança, mas nada fora da curva. "Hoje o pessoal que jogou mais minutos fez um regenerativo. Fizemos um trabalho de posse de bola, já colocamos alguns conceitos. Não foi esse pouco termo que vai definir algumas coisas. A gente já conhece a maioria dos jogadores. Eu tenho que ter oportunidade e tirar algo de quem não está entregando o que dá. Nessa dinâmica de troca, um jogador consegue render mais. Tenho sido abastecido de muitas informações, mas mudanças abruptas em pouco tempo talvez não seja a melhor ideia, mas não significa que duas ou três mudanças não ocorram", encerrou.