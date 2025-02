'Sequência de más atuações' resultou na demissão de Márcio Fernandes, diz executivo do Paysandu

A segunda passagem de Márcio Fernandes no comando técnico do Paysandu chegou ao fim neste domingo (9), após o empate sem gols com o Bragantino, pela 5ª rodada do Parazão. Na mesma noite, diante de mais um insucesso, a diretoria bicolor optou pela demissão. Nesta segunda-feira (10), já com o nome de Luizinho Lopes acertado, o executivo de futebol Felipe Albuquerque falou com a imprensa sobre os motivos para a saída de Márcio, alegando sobretudo a falta de consistência técnica e tática.

"Ficou muito claro que a equipe apresentava dificuldades tanto na organização defensiva quanto na transição defensiva. A gente entende que não houve evolução nesse aspectos, por isso a decisão de trocar o comando", disse ele, que embasou a decisão em números para mostrar que o Paysandu, sob a rédea de Márcio, não caminhava, mas sim cambaleava.

"Estamos com 45 dias de trabalho, 37 sessões de treinamento, sete jogos. Decidimos pela troca de comando unicamente pelo desempenho. Nós entendemos que fizemos um jogo seguro na estreia do campeonato, mas a partir daquele momento passamos a acumular uma sequência de más atuações. Nesse momento estamos há três jogos sem vencer, além de ter sofrido, em média, nesses sete jogos, 16 finalizações em gol. Um número que muito nos assusta. Contra o Capitão Poço foram 17 finalizações na nossa meta", acrescentou.

Além do CAP, ele citou a partida da Copa Verde, que deu um sufoco danado ao time. "Fizemos uma apresentação contra o Porto Velho desastrosa. Quem lembra do primeiro tempo? Tomamos um gol, mas poderíamos ter tomado muito mais por conta da nossa desorganização defensiva muito grande. Ontem voltamos a atuar de uma maneira que não nos satisfaz e, por conta disso, entendemos dessa forma", ressalta.

Apesar da medida, o executivo não deixou de agradecer o trabalho dele no clube, principalmente pela capacidade de manter o Paysandu na Segunda Divisão após uma temporada conturbada com Hélio dos Anjos. "O Márcio é uma pessoa muito bem quista no clube. A decisão é pelos motivos expostos aqui e tudo. Tudo isso foi pensado e compartilhado com toda a diretoria. Falei para o Marcinho que ambos saíram pela mesma porta que entraram, mas estamos em uma nova temporada e o Paysandu precisa de bom desempenho".