Luizinho Lopes já está em Belém para assumir o comando técnico do Paysandu

Luizinho Lopes já está em Belém para assumir o Paysandu. O treinador de 43 anos foi contratado para o lugar de Márcio Fernandes, demitido após três jogos sem vitória. O desembarque ocorreu na tarde desta segunda-feira (10), sendo recepcionado pelo executivo de futebol do clube, Felipe Albuquerque.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Primeiro quero agradecer a recepção, né?! Acabei de chegar e estou muito feliz e motivado com a oportunidade, sabendo também da grande responsabilidade que terei daqui pra frente", afirmou Luizinho.

O novo comandante chega com o Papão classificado para as quartas de final da Copa Verde e ocupando a vice-liderança do Campeonato Paraense. Com passagens por vários clubes do futebol brasileiro, Luizinho já esteve em Belém em 2014 como auxiliar de Roberto Fernandes no Remo, maior rival do Paysandu. Seu último trabalho foi no Vila Nova, durante a Série B do ano passado.

VEJA MAIS

Em sua trajetória como treinador, dirigiu equipes como Globo-RN, Confiança-SE, América-RN, Treze-PB, Uberlândia, Manaus-AM, Jacuipense-BA e Brusque-SC. Também conquistou títulos como o Campeonato Amazonense, o Campeonato Potiguar e a Recopa Catarinense.

Entusiasmado com o desafio, Luizinho destacou a importância do Paysandu no cenário nacional. "Extremamente feliz em treinar o Paysandu, que dispensa comentários em relação à sua grandeza e tradição. Um clube que é dono de um patrimônio gigantesco a nível nacional e internacional", declarou.

O treinador demonstrou pressa para iniciar os trabalhos e reforçou a necessidade de resultados imediatos. "Viajei às pressas para estar aqui o mais rápido possível e entrar em campo, onde vamos precisar produzir muito para ter bons resultados", disse.